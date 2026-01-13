Kadıköy'de hafriyat kamyonuna çarpan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı

Kaza, saat 22.00 sıralarında D-100 Karayolu Üsküdar istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki 16 BFD 02 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu emniyet şeridinde duran hafriyat kamyonuna çarptı. Kazanın etkisiyle savrulan otomobile aynı istikametten gelen 3 araç daha çarparak zincirleme kaza oluştu. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, acil sağlık ve polis ekipleri geldi. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde kazada ağır yaralandığı belirlenen otomobil sürücüsü ambulansla hastaneye kaldırıldı. Karayolları Genel Müdürlüğü ekipleri ise bölgede temizleme çalışmaları gerçekleştirdi. Kazaya karışan araçlar çekiciyle olay yerinden kaldırıldı.