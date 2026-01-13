Yeni Şafak
Kadıköy'de hafriyat kamyonuna çarpan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı

Kadıköy'de hafriyat kamyonuna çarpan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı

23:4513/01/2026, Salı
DHA
Kadıköy D-100 Karayolu
Kadıköy D-100 Karayolu

Kadıköy D-100 Karayolu'nda, direksiyonun hakimiyetini kaybeden sürücü, emniyet şeridinde duran hafriyat kamyonuna çarptı. Yaralanan sürücü hastaneye kaldırılırken, kazaya karışan araçlar çekiciyle olay yerinden kaldırıldı.

Kadıköy D-100 Karayolu'nda seyir halindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu emniyet şeridinde duran hafriyat kamyonuna çarptı. Kazanın etkisiyle savrulan otomobile aynı istikametten gelen 3 araç daha çarptı. Olayda ağır yaralandığı belirlenen otomobil sürücüsü ambulansla hastaneye kaldırıldı.


Kaza, saat 22.00 sıralarında D-100 Karayolu Üsküdar istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki 16 BFD 02 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu emniyet şeridinde duran hafriyat kamyonuna çarptı. Kazanın etkisiyle savrulan otomobile aynı istikametten gelen 3 araç daha çarparak zincirleme kaza oluştu. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, acil sağlık ve polis ekipleri geldi. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde kazada ağır yaralandığı belirlenen otomobil sürücüsü ambulansla hastaneye kaldırıldı. Karayolları Genel Müdürlüğü ekipleri ise bölgede temizleme çalışmaları gerçekleştirdi. Kazaya karışan araçlar çekiciyle olay yerinden kaldırıldı.



