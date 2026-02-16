Yeşil Otobüs bu sefer umut oldu

Suriye’deki iç savaşın ardından geri dönüşler ve göç olgusunu işleyen “Yeşil Otobüs” belgesel filmi, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde ilk kez izleyici karşısına çıktı. Yönetmenliğini Kübra Kuruali’nin üstlendiği film, savaş sonrası yaşanan ilk özgür Ramazan iftarları ile bayram günlerini kayıt altına alan bir yol belgeseli niteliği taşıyor.

İsmini, Esad rejiminin iç savaşın ilk dönemlerinde sivil halka yönelik uyguladığı tehditler karşısında simgeleşen ve tahliye için kullanılan yeşil otobüslerden alan belgesel; Kilis Öncüpınar Sınır Kapısı’ndan başlayarak Şam, Humus ve Halep’e uzanan bir yolculuğu anlatıyor.

EMEVİ CAMİİ'NDE BAYRAM NAMAZI KILDIK

Gösterim sonrası Yeni Şafak’a konuşan Yönetmen Kübra Kuruali, 8 Aralık 2024’te Suriye’nin özgürleştiğini gördüğünde, elindeki kısıtlı imkanlarla sahaya gitmeye karar verdiğini söyleyerek şunları aktardı: “Filmimiz Öncüpınar Sınır Kapısı’ndan girişimizle başlıyor, Şam’da ve Yermuk Kampı’nda iftar yapıyoruz. Şam Emevi Camii’nde bayram namazı kılıp, Humus ve Halep’e gidiyoruz. Kısıtlı imkanlarla benimle yola çıkan Yapım Koordinatörüm Rabia Şenol, Görüntü Yönetmenim Enis Özbey ve Kamera ve Işık Şefim Fatih Cevahiroğlu’na özellikle teşekkür etmek istiyorum. Onların büyük emeğiyle bu samimi belgesel ortaya çıktı.”

DİRENİŞ ŞARKILARI UNUTULMADI

Belgeselde hüzün değil neşe hakimdi. Her taraf yıkık dökük olsa bile direniş müzikleriyle o coşkuyu vermelerinin sebebini anlatan Kuruali, “Normal şartlarda belki de bu kadar müzik kullanmazdım ama Suriye devrimi direniş şarkılarıyla kazanılmış bir devrim. Bu şarkıları yazan kişilerin, bu şarkıların söylendiği yerlerin onlar için bir anlamı var ve şarkılar zaten devrimi anlatıyor. Dolayısıyla biz de yer yer susarak, söylenecekleri onların şarkılarına bıraktık ve o şarkılar üzerinden film akmaya devam ediyor” dedi.

SURİYELİ GİBİ ANLATMIŞSIN

Filmin Gaziantep’de gösterilmesinin en önemli sebeplerinden biri de savaş boyunca Suriye’ye komşu olan bu şehrin göçmenlere kucak açmasıydı. Büyük oranda Suriyelilerin doldurduğu bir salonda filmin ilk gösterimini yapmasından dolayı çok duygulandığını sözlerine ekleyen Kübra Kuruali, “Bunun için Gaziantep Belediye Başkanı Fatma Şahin’e çok teşekkür ederim. Gösterim sırasında yanımda sürekli ağlayan amca, ‘Bizi bu kadar iyi nereden biliyorsun? Suriyeli gibi anlatmışsın’ dedi. Bence bugünün en güzel cümlesi buydu” ifadelerini kullandı.

15 YIL SONRA GERİ DÖNDÜ

Henüz 15 yaşındayken ülkesini terk etmek zorunda kalan filmin kahramanı Halep Türkmen’i Raad el-Hamdo, geri döndüğünde 30’lu yaşlarının başlarındaydı. Filmi izlemeye ailesiyle birlikte gelen Hamdo, geri dönebilmek için bir yıldır çabaladıklarını söyledi. Savaştan önce 200 kişinin çalıştığı ve filmde harabe halinde gösterilen ayakkabı dükkanlarını temizlediklerini ve biraz küçülerek iş yerini kurduklarını söyleyen Hamdo, “Evimizi ve iş yerlerimizi yavaş yavaş temizliyoruz. Yaşayacak yerimiz hazır olmadığı için ailemin hepsi dönmedi, hazır olduğunda dönecekler” şeklinde konuştu.

SAVAŞ VE GÖÇ MASAYA YATIRILDI

Film gösteriminin ardından “Göç, Hafıza ve Dönüş” Paneli yapıldı. Editör Şule Kalkan’ın moderatörlüğünde, AK Parti Kayseri Milletvekili Ayşe Böhürler, Yazar Peren Birsaygılı Mut ile Araştırmacı Mohsen Al-Mustafa’nın katılımıyla düzenlenen panelde, 15 yıllık süreçte yaşanan gelişmeler kapsamlı şekilde ele alındı. Panel sonunda konuşma yapan Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, yaşanan insanlık dramına ve dünyanın buna tepkisiz kalmasına dikkat çekti.







