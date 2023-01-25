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Yeşil sinema için öncü oldu

Türkiye’de seyirciyle buluşan ilk sürdürülebilir film olma özelliğini taşıyan “Bir Zamanlar Gelecek: 2121”in setinde hayata geçirilen çevre dostu uygulamalar, hem doğanın korunmasına hem de film maliyetinin azaltılmasına katkı sağladı. Yönetmen Serpil Altın, set boyunca plastik kullanımını en aza indirmek için set ekibindeki herkese ilk gün su mataraları verildiğini ve karton bardak kullanılmadığını, dekorların eski setlere ait olanların geri dönüştürülmesiyle oluşturulduğunu ve jeneratör kullanmayarak yakıt kullanımını en aza indirdiklerini belirtti.

04:00 . 25/01/2023 Wednesday
Yeni Şafak
Türkiye’de seyirciyle buluşan ilk sürdürülebilir film olma özelliğini taşıyan “Bir Zamanlar Gelecek: 2121”in setinde hayata geçirilen çevre dostu uygulamalar, hem doğanın korunmasına hem de film maliyetinin azaltılmasına katkı sağladı.

Türkiye’de seyirciyle buluşan ilk sürdürülebilir film olma özelliğini taşıyan “Bir Zamanlar Gelecek: 2121”in setinde hayata geçirilen çevre dostu uygulamalar, hem doğanın korunmasına hem de film maliyetinin azaltılmasına katkı sağladı.

Türkiye’de seyirciyle buluşan ilk sürdürülebilir film olma özelliğini taşıyan “Bir Zamanlar Gelecek: 2121”in setinde hayata geçirilen çevre dostu uygulamalar, hem doğanın korunmasına hem de film maliyetinin azaltılmasına katkı sağladı. Türkiye’de geçen yılın kasım ayında vizyona giren ve seyirciyle buluşan ilk sürdürülebilir film olan "Bir Zamanlar Gelecek: 2121”, iklim krizinin etkileri nedeniyle yer altında yaşamak zorunda kalan bir grup insanın, ‘kıtlık kanunları’ olarak adlandırılan kurallar çerçevesinde kendilerine bir yaşama sistemi kurmasını konu ediniyor.

MALİYETLER YÜZDE 20 AZALDI

Filmin, her aileye bir numara verildiği bir dünyada, 2121 numaralı ailenin yaşadığı bir krize odaklandığını aktaran yönetmeni Serpil Altın, sürdürülebilir uygulamalar ile çekilmesi konusunda ekip olarak oldukça hassas bir süreç yaşadıklarını söyledi. Set boyunca plastik kullanımını en aza indirmek için set ekibindeki herkese ilk gün su mataraları verildiğini ve karton bardak kullanılmadığını, karavan yerine ortak bir hazırlık alanı tercih edildiğini, ışıklar konusunda en sürdürülebilir ışığın kullanıldığını, dekorların eski setlere ait olanların geri dönüştürülmesiyle oluşturulduğunu ve jeneratör kullanmayarak yakıt kullanımını en aza indirdiklerini belirtti. Sürdürülebilirliğin maliyet noktasında da yapıma olumlu katkıları olduğuna dikkat çeken yapımcı Korhan Uğur, filmi finansal olarak yüzde 20 oranında daha düşük bir bütçeyle tamamladıklarını söyledi.


#Bir Zamanlar Gelecek: 2121
#Sinema
#Çevre
#Serpil Altın
1 hour ago
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Yeşil sinema için öncü oldu
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