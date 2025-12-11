Yeşilçam filmlerinin ünlü müzisyeni Zafer Dilek, tedavi gördüğü hastanede 81 yaşında hayatını kaybetti.

Yeşilçam filmlerinin müziklerini yapan Zafer Dilek, tedavi Göztepe Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi’nde vefat etti. 1944 yılında Adana’da doğan Zafer Dilek, beş yıldır Yakacık’ta yer alan İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Sanatçı Yaşam Evi’nde kalıyordu.

Yoğun bakıma kaldırılmıştı

Bir süredir çeşitli sağlık problemleri yaşayan ünlü müzisyen önce Kayışdağı Darülaceze Tıp Merkezi’ne daha sonra ise Göztepe Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi yoğun bakıma kaldırılmıştı.

Zafer Dilek’in cenazesi, 13 Aralık cumartesi günü Üsküdar Karacaahmet Mezarlığı’nda aile kabristanına defnedilecek.

Zafer Dilek kimdir?

Zafer Dilek, 30 Ağustos 1944’te Adana’da doğmuş, Türkiye müzik tarihinin en üretken ve etkili isimlerinden biri olarak anılan bir müzisyen, besteci, aranjör ve stüdyo sanatçısıdır. Müziğe olan ilgisi çocukluk yıllarında başladı; 1958’de gitar çalmaya başlamasıyla birlikte müzik hayatına adım attı. Lise yıllarında Adana’da “Mavi Gölgeler” adlı grupla sahneye çıkarak erken yaşta performans deneyimi kazandı. Ardından İstanbul’a taşınarak dönemin önde gelen müzisyenleriyle çalışmaya başladı ve Okan Dinçer & Kontrastlar topluluğuyla yürüttüğü işbirlikleri müzikal kariyerinin temelini oluşturdu.

1970’li yıllardan itibaren aranjörlük, bestecilik ve stüdyo müzisyenliğinde aktif rol alan Dilek, Türk sanat müziği eserlerini Batı müziğinin modern düzenlemeleriyle buluşturarak kendine özgü bir tarz geliştirdi. Bu dönemde yalnızca vokal albümlerde değil, aynı zamanda Anadolu’nun halk ezgilerini modern enstrümantasyonla yorumladığı enstrümantal albümleriyle de geniş dinleyici kitlelerine ulaştı.

Türk müziğinin en popüler sanatçılarıyla de çalıştı; Bülent Ersoy, Sezen Aksu, Ajda Pekkan, Neşe Karaböcek ve Gülden Karaböcek gibi isimlere yaptığı aranjörlükler dönemin müzik endüstrisini şekillendiren katkılar arasındadır.

Dilek’in müzikleri, özellikle Yeşilçam sinemasının unutulmaz melodileri arasında yer alır. 1970’lerin ortalarında yayımladığı “Oyun Havaları” albümündeki; “Çarşambayı Sel Aldı,” “Çiçekler Ekiliyor,” “Yekte,” “Tokat Sarması” ve “Dilo Dilo Yaylalar” gibi parçalar, Yeşilçam filmlerinde fon müziği olarak sıkça kullanıldı ve dönemin en bilinen seslerinden biri haline geldi. Bu eserler başta Kemal Sunal filmleri olmak üzere pek çok klasik yapımla özdeşleşti.

1970’ler sonrası döneminde de müzik üretimini sürdüren Dilek, zaman zaman başka sanatçılarla ikili projeler de gerçekleştirdi. 1980’lerin sonlarına doğru “Cantekin-Zafer” olarak bilinen ikiliyle nostaljik rock ve eski pop şarkılarını yorumladıkları projeler yayımladı.

Sanatçının müzik kariyeri, stüdyo aranjmanları, besteleri ve film müzikleriyle Türkiye popüler kültüründe derin bir iz bırakmıştır.








