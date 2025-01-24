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Yıldız Holding’in 'Tarihin Akışında Meşhur Hattatlar' sergisi Şanlıurfa’da: Sanatseverlerle buluştu

Yıldız Holding’in 'Tarihin Akışında Meşhur Hattatlar' sergisi Şanlıurfa’da: Sanatseverlerle buluştu

16:2424/01/2025, Cuma
Yeni Şafak
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Sergi, 20 Şubat’a kadar Şanlıurfa Arkeoloji Müzesi’nde ziyaret edilebilecek.
Sergi, 20 Şubat’a kadar Şanlıurfa Arkeoloji Müzesi’nde ziyaret edilebilecek.

Yıldız Holding İslam Eserleri Koleksiyonu’nda yer alan nadide hüsn-i hat eserlerinin bir araya getirildiği “Tarihin Akışında Meşhur Hattatlar” sergisi, Şanlıurfalı sanatseverlerle buluştu. Şanlıurfa Vali Yardımcısı Onur Şatıroğlu, Şanlıurfa Vali Yardımcısı Alper Taş, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Sait Ağan ve Yıldız Holding Yönetim Kurulu Üyesi, Global Hukuk İşleri ve Kamu İlişkileri Başkanı İbrahim Taşkın’ın katılımlarıyla 23 Ocak’ta açılan sergi, 20 Şubat’a kadar Şanlıurfa Arkeoloji Müzesi’nde ziyaret edilebilecek.

Yıldız Holding, sanat koleksiyonundaki eserleri geniş kitlelerle buluşturma hedefiyle İslam Eserleri Koleksiyonu’ndaki nadide hüsn-i hat eserlerini Türkiye’nin farklı illerinde sergilemeye devam ediyor.

Daha önce “Konuşan Yazılar” adıyla, Bursa, Konya, Edirne ve Ankara’da yoğun ilgi gören sergiler düzenleyen Yıldız Holding, bu kez geleneksel İslam Sanatı’nın en güzel örneklerinin bir araya getirildiği “Tarihin Akışında Meşhur Hattatlar” sergisini Bursa ve Kayseri’nin ardından Şanlıurfa’da sanatseverlerle buluşturdu.


Her biri birbirinden kıymetli hattatların imzasını taşıyan hüsn-i hat eserlerinin yer aldığı sergi 23 Ocak’ta Şanlıurfa Arkeoloji Müzesi’nde ziyarete açıldı. Açılış töreni Şanlıurfa Vali Yardımcısı Onur Şatıroğlu, Şanlıurfa Vali Yardımcısı Alper Taş, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Sait Ağan’ın yanı sıra Yıldız Holding’i temsilen Yönetim Kurulu Üyesi, Global Hukuk İşleri ve Kamu İlişkileri Başkanı İbrahim Taşkın’ın katılımıyla gerçekleşti.

Hâfız Osman (ö. 1698), Sultan III. Ahmed (ö. 1736), Mahmud Celâleddin Efendi (ö. 1829), Sultan II. Mahmud (1839), Kazasker Mustafa İzzet Efendi (ö. 1876), Sâmi Efendi (ö. 1912), Hâmid Aytaç (ö. 1982) gibi üstatlar ile Hasan Çelebi (d. 1937), Ali Toy (d. 1960), Mehmed Özçay (d. 1961), Ferhat Kurlu (d. 1976) gibi günümüzün önemli hattatların eserlerinin yer aldığı Tarihin Akışında Meşhur Hattatlar Sergisi, 20 Şubat’a kadar haftanın her günü 9.00- 17.00 saatleri arasında ücretsiz ziyaret edilebilecek.

İbrahim Taşkın: Koleksiyonumuzdaki eserleri Şanlıurfalılarla buluşturmanın heyecanı içerisindeyiz

Yıldız Holding’in sanat koleksiyonunda yer alan geleneksel ve çağdaş sanat eserlerini toplumla buluşturma misyonunu sahiplendiklerini söyleyen Yıldız Holding Yönetim Kurulu Üyesi, Global Hukuk İşleri ve Kamu İlişkileri Başkanı İbrahim Taşkın,
“‘Mutlu Et Mutlu Ol’ anlayışımız doğrultusunda İstanbul Çamlıca’daki kampüsümüzde sergilenen, geleneksel ve çağdaş sanatın en nadide örneklerinin bir arada olduğu Yıldız Holding Sanat Koleksiyonu’nu bugüne kadar binlerce sanatseverle buluşturduk. İslam Eserleri Koleksiyonumuzda yer alan nadide hüsn-i hat eserlerini daha önce Bursa, Konya, Edirne, Ankara ve Kayseri’de sanatseverlerin beğenisine sunmuştuk. Bugün de, Tarihin Akışında Meşhur Hattatlar sergisini Şanlıurfa’nın kadim topraklarıyla buluşturmanın heyecanını yaşıyoruz. Bu kıymetli eserlerin manevi zenginliğini paylaşmak üzere Şanlıurfalı sanatseverleri Arkeoloji Müzesi’ndeki sergimize davet ediyoruz”
diye konuştu.

#Yıldız Holding
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