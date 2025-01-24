Yıldız Holding’in 'Tarihin Akışında Meşhur Hattatlar' sergisi Şanlıurfa’da: Sanatseverlerle buluştu

“‘Mutlu Et Mutlu Ol’ anlayışımız doğrultusunda İstanbul Çamlıca’daki kampüsümüzde sergilenen, geleneksel ve çağdaş sanatın en nadide örneklerinin bir arada olduğu Yıldız Holding Sanat Koleksiyonu’nu bugüne kadar binlerce sanatseverle buluşturduk. İslam Eserleri Koleksiyonumuzda yer alan nadide hüsn-i hat eserlerini daha önce Bursa, Konya, Edirne, Ankara ve Kayseri’de sanatseverlerin beğenisine sunmuştuk. Bugün de, Tarihin Akışında Meşhur Hattatlar sergisini Şanlıurfa’nın kadim topraklarıyla buluşturmanın heyecanını yaşıyoruz. Bu kıymetli eserlerin manevi zenginliğini paylaşmak üzere Şanlıurfalı sanatseverleri Arkeoloji Müzesi’ndeki sergimize davet ediyoruz”