Yöneticisi tutuklanan Paw Guards'tan yeni oluşum: Şimdi de ajans şirketi üzerinden bağış topluyorlar

Sözde hayvan koruyucusu 'Paw Guards' isimli oluşumun yeni bir isimle faaliyet gösterme başladığı ortaya çıktı.
Hayvan hakları bahanesiyle insanlardan maddi ve manevi kazanç elde eden 'Paw Guards' isimli oluşum, kendilerine gelen tepkilerin ardından farklı bir isimle faaliyet göstermeye başladı.
Sayfa açıklamasında ayrıca 'Hayvan odaklı medya ajansı' yazması dikkat çekti.
'Çocuklarınızın özgürlüğü köpeklerimize dokunana kadardır'
Vatandaşları tehdit eden ve "En azından birini ibretlik edip kazığa oturtalım" sözleriyle cinayet çağrısında bulunan Arslan, "Halk Arasında Korku ve Panik Yaratmak Amacıyla Tehdit" suçundan gözaltına alınmıştı.
Diğer yöneticinin 59 yıl kesinleşmiş cezası var
Paw Guard' isimli oluşumun yöneticilerinden Erkin Erdoğdu dün saklandığı evde yakalanarak tutuklandı. 59 yıl 3 ay 24 gün kesinleşmiş cezası ve çok sayıda suçtan aranması bulunan Erdoğdu, ortağının gözaltına alınmasının ardından "Asıl kötülükle savaş yarın itibariyle başlayacaktır, asıl terör örgütünün kim olduğunu tüm kamuoyu ve devlete göstereceğiz" ifadelerini kullanmıştı.