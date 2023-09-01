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Hayat

Yöneticisi tutuklanan Paw Guards'tan yeni oluşum: Şimdi de ajans şirketi üzerinden bağış topluyorlar

Sözde hayvan koruyucusu 'Paw Guards' isimli oluşumun yeni bir isimle faaliyet gösterme başladığı ortaya çıktı. 'Medya Çöpçü Akademi' ismiyle yoluna devam eden oluşumun sosyal medya sayfasında Burak Arslan isimli yöneticinin paylaşımlar yaptığı görüldü. Diğer yöneticisi Erkin Erdoğdu'nun 59 yıl hapis cezasıyla tutuklandığı oluşumun, Iban üzerinden vatandaşlardan bağış topladığı görüldü.

12:49 . 1/09/2023 Friday
Yeni Şafak
Sözde hayvan koruyucusu 'Paw Guards' isimli oluşumun yeni bir isimle faaliyet gösterme başladığı ortaya çıktı.

Sözde hayvan koruyucusu 'Paw Guards' isimli oluşumun yeni bir isimle faaliyet gösterme başladığı ortaya çıktı.

Hayvan hakları bahanesiyle insanlardan maddi ve manevi kazanç elde eden 'Paw Guards' isimli oluşum, kendilerine gelen tepkilerin ardından farklı bir isimle faaliyet göstermeye başladı.

'Medya Çöpçü Akademi'
ismiyle yoluna devam eden oluşumun sosyal medya sayfasında
Burak Arslan
isimli yöneticinin paylaşımlar yaptığı ve sayfanın açıklama kısmına Iban yazarak vatandaştan bağış topladıkları görüldü.



Sayfa açıklamasında ayrıca 'Hayvan odaklı medya ajansı' yazması dikkat çekti.

'Çocuklarınızın özgürlüğü köpeklerimize dokunana kadardır'

Arslan, geçtiğimiz aylarda
"Çocuklarınızın özgürlüğü köpeklerimize dokunana kadardır. Yarım kilo alacak köpek ondan sonra köpekler saldırdı olacak"
ifadeleriyle köpek saldırılarını meşrulaştırmaya çalışmıştı.

Vatandaşları tehdit eden ve "En azından birini ibretlik edip kazığa oturtalım" sözleriyle cinayet çağrısında bulunan Arslan, "Halk Arasında Korku ve Panik Yaratmak Amacıyla Tehdit" suçundan gözaltına alınmıştı.



Diğer yöneticinin 59 yıl kesinleşmiş cezası var

Paw Guard' isimli oluşumun yöneticilerinden Erkin Erdoğdu dün saklandığı evde yakalanarak tutuklandı. 59 yıl 3 ay 24 gün kesinleşmiş cezası ve çok sayıda suçtan aranması bulunan Erdoğdu, ortağının gözaltına alınmasının ardından "Asıl kötülükle savaş yarın itibariyle başlayacaktır, asıl terör örgütünün kim olduğunu tüm kamuoyu ve devlete göstereceğiz" ifadelerini kullanmıştı.





#Paw Guards
#Hayvan
#Sosyal Medya
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