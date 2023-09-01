Yöneticisi tutuklanan Paw Guards'tan yeni oluşum: Şimdi de ajans şirketi üzerinden bağış topluyorlar

Sözde hayvan koruyucusu olan 'Paw Guards' isimli oluşumun yöneticilerinden Erkin Erdoğdu saklandığı evde yakalanarak tutuklandı. 59 yıl 3 ay 24 gün kesinleşmiş cezası ve çok sayıda suçtan aranması bulunan Erdoğdu, ortağının gözaltına alınmasının ardından "Asıl kötülükle savaş yarın itibariyle başlayacaktır, asıl terör örgütünün kim olduğunu tüm kamuoyu ve devlete göstereceğiz" ifadelerini kullanmıştı.