Yönetmen ve senarist Yeşim Tonbaz’dan online senaryo atölyesi

“Askıda” ve “Münhasır” adlı kısa filmleriyle ulusal ve uluslararası birçok ödüle değer görülen senarist ve yönetmen Yeşim Tonbaz, online senaryo atölyesi çalışmasına imza atacak.

“Online Sinema Eğitimi” adıyla çevrim içi atölyeler düzenlenen proje kapsamındaki senaryo atölyesinde katılımcılara, 8 hafta temel senaryo, 4 hafta ise senaryo geliştirme eğitimi verilecek.

Fikir aşamasından sinopsis oluşturmaya, tretman yazımından karakter tasarlamaya kadar senaryonun bütün aşamalarının yer alacağı eğitimde, katılımcıların senaryolar konusunda olgunlaşması hedefleniyor.

Yönetmen ve senarist Yeşim Tonbaz

“Sinema, toplumsal ve kişisel bir ihtiyaç”

Tonbaz, yaptığı açıklamada, sinemanın son zamanlarda yalnızca izlenen bir şey değil, bir üretim alanı olarak daha kalabalık bir kitle tarafından ilgi görmeye başladığını söyledi.

Bu durumun sevindirici olduğunu ifade eden Tonbaz, “Çünkü sinema gibi kitlelere ulaşma ve etki alanı son derece yüksek bir alanda üretim yapmak artık keyfi bir durum olmaktan çıktı. Bu gerek kişisel gerekse toplumsal bir ihtiyaç, bir gereklilik.” dedi.

Genç yönetmen, “Online Sinema Eğitimi” projesine değinerek, şunları kaydetti:

“Online atölye fikri, pandemi öncesinde çeşitli uluslararası ve ulusal platformlarda yoğun olarak var olmakla birlikte, pandemiyle de hemen hepimizin gündemine girmiş oldu. Gerek kişisel gelişim, gerekse zorunlu eğitim süreçleri için kolaylık olarak da düşünebiliriz. Benim tercih etme sebeplerimin başında ise kültür sanatın kalbi olan İstanbul'un dışında, Anadolu'dan ya da yurt dışından ilgilileri buluşturabiliyor olması geliyor. Bunu çok önemsiyorum. Çünkü imkanlar dahilinde ilgililere ulaşmak, aynı zamanda bir keşif yapmak gibi, hem kişinin kendisini hem de bizim yeni sinemaseverleri keşfettiğimiz bir süreç. Online Sinema Eğitimi platformu altında gerçekleşen eğitimleri ve yeni başlayacağımız senaryo atölyesini de bu bakımdan çok önemsiyorum.”

Eğitimler 13 Şubat'ta başlayacak

Her atölye çalışmasının kendi içinde başka yetenekler ve yeni birlikteliklerin nüvesini taşıdığının altını çizen Yeşim Tonbaz, “Daha önce farklı platformlarda eğitimlerime katılan öğrencilerimle şu an çeşitli film ve çizgi film gibi projelerde çalışıyoruz. Birlikte sahaya üretim yapabiliyor olmanın içimde tamamladığı duyguyu izah edebilmem zor. Yalnızca ne kadar büyük ve güzel bir his olduğunu söyleyebilirim.” ifadelerini sözlerine ekledi.

Senaryoya ilgi duyan herkese açık olan atölyeye başvurular, 10 Şubat'ta sona erecek. “onlinesinemaegitimi@gmail.com” adresinden başvuruların yapılabileceği atölye eğitimleri, 13 Şubat'ta başlayacak.

Atölyenin eğitimleri sonucunda katılımcılara belge takdim edilecek.