Yüreğimize gömdük

Pençe Kilit şehitleri memleketlerinde son yolculuklarına uğurlandı. Şehit Piyade Teğmen Fatih Uğur Altınbaş (27) Ankara, İstihkam Uzman Çavuş Kemal Özek (26) Denizli, Piyade Uzman Çavuş Özkan Lale (29) Sivas, Piyade Uzman Çavuş Mustafa Sezer (28) Zonguldak, Piyade Uzman Onbaşı Uğur Özdemir (29) Gaziantep, Piyade Sözleşmeli Er Mahmut Üçdağ (24) ise Diyarbakır’da gözyaşları arasında toprağa verildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şehit ailelerine başsağlığı mesajı gönderdi.





BABASININ YANINA DEFNEDİLDİ

Ankara’daki törende Şehit Piyade Teğmen Fatih Uğur Altınbaş’ın annesi Tülay Altınbaş ile yakınları tabuta sarılıp gözyaşı döktü. Cenaze namazının ardından şehidin naaşı top arabasına konuldu. Askeri bandonun da eşlik ettiği törende, cenaze tekbirlerle mezarlığa götürüldü. Şehit asker, 2012’de kalp krizi sonucu vefat eden polis memuru babası Kadir Altınbaş’ın yanına defnedildi.





ŞEHİT AĞABEYE ASKER SELAMI

Şehit Uğur Özdemir’in Gaziantep’teki cenaze töreninde Türk bayrağına sarılı tabuta kapanan acılı anne Fatma Özdemir ve yakınları, uzun süre gözyaşı döktü. Şehidin babası Bayram Özdemir de şehit oğlunun tabutuna bakarak ağladı. Kardeşleri Sametcan ve Duran Özdemir ise şehit ağabeylerini son yolculuğuna asker selamı ile uğurladı.





KÜRTÇE AĞITLAR YAKILDI

Diyarbakırlı şehit asker Mahmut Üçdağ için Hani’ye bağlı Çardaklı köyünde tören düzenlendi. Şehidin naaşı Kürtçe ağıtlarla karşılandı. Üçdağ, kılınan cenaze namazının ardından gözyaşları arasında mahalle mezarlığında toprağa verildi. Bekar olan Mahmut Üçdağ’ın 3 yıldır sözleşmeli er olarak görev yaptığı öğrenildi.





Güle güle baba

Zonguldak'taki cenaze töreninde gözyaşları sel oldu. Şehit Mustafa Sezer evli ve 1 çocuk babasıydı. Şehidin acılı eşi Aleyna Sezer, tören boyunca tabuttan gözlerini ayıramadı.Şehidin 6 aylık oğlu Mehmet Ali ise babasına son kez dokundu. O an alandakilerin yüreklerini dağladı.





Ağabeyini üniformayla uğurladı

Şehit Özkan Lale’nin kız kardeşi Zümrüt Alma, Sivas’taki cenaze törenine şehidin askeri üniformasıyla katıldı. Acılı kadın, dua edilirken gözyaşlarına hakim olamadı. Şehidin annesi Emine Lale’yi ise yakınları teselli etti.





İntikamını aldık

Şehitlerin kanı yerde kalmadı. Irak’ın kuzeyinde yürütülen Pençe-Kilit Operasyonu’nda, 6 şehit verilen bölgede PKK’lı 3 terörist daha öldürüldü. Silahlı 3 terörist havadan vuruldu. Önceki günden bu yana bölgede etkisiz hale getirilen terörist sayısı 7’ye yükseldi. Suriye’nin kuzeyinde de saldırı hazırlığı yapan PKK/YPG’li 12 terörist etkisiz hale getirildi. Son iki günde Irak ve Suriye’nin kuzeyinde toplam 21 terörist öldürüldü. Milli Savunma Bakanlığı’ndan “Mehmetçiklerimizi şehit eden hainlerden hesap sormaya devam ediyoruz. Teröristler hangi deliğe girerse girsin kaçınılmaz sondan kurtulamayacaklar” açıklaması yapıldı. 15’inci Dönem Özel Kuvvetler Komutanlığı İhtisas Kursu Mezuniyet Töreni’nde konuşan Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler de “Şehitlerimizin kanı yerde bırakılmadı, bırakılmıyor. Kahraman silah arkadaşları intikamını aldı” dedi.



