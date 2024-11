Zihin sağlığı fiziksel sağlığın temel taşlarından biri

Ray Sigorta’nın ruhsal sağlığın önemine dair farkındalığı ve sigorta tercihlerine etkisini ölçmek amacıyla gerçekleştirdiği “Stres ve Sağlığımıza Etkileri 2024” araştırmasının sonuçlarını paylaştı. Araştırmaya göre vatandaşların üzde 68’i en çok karşılaştıkları sağlık problemleri arasında ‘stresi’ açık ara ilk sıraya koyuyor. Her 3 kişiden biri ‘ruhsal olarak sağlıklı’ hissetmediğini, her 5 kişiden biri ‘sürekli stres ve kaygı’ yaşadığını söylüyor. Ruhsal açıdan sağlıklı hissetmeyenlerin arasında “Ruhsal durumum fiziksel sağlığımı etkiliyor” diyenlerin oranı ise yüzde 90’ı buluyor. Araştırma, bireylerin büyük çoğunluğunun mental sorunlarını hobilerle uğraşarak, spor yaparak ya da yakınlarından destek alarak aşmaya çalıştığını ortaya koyuyor. Psikoloğa gitmeyi tercih edenlerin oranı sadece yüzde 23’te kalırken, her 10 kişiden biri ise stres ya da ruhsal sorunların üstesinden gelmek için hiçbir şey yapmadığını dile getiriyor.