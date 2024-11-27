Zihin sağlığı fiziksel sağlığın temel taşlarından biri

Ray Sigorta’nın ruhsal sağlığın önemine dair farkındalığı ve sigorta tercihlerine etkisini ölçmek amacıyla gerçekleştirdiği “Stres ve Sağlığımıza Etkileri 2024” araştırmasının sonuçlarını paylaştı. Araştırmaya göre vatandaşların üzde 68’i en çok karşılaştıkları sağlık problemleri arasında ‘stresi’ açık ara ilk sıraya koyuyor. Her 3 kişiden biri ‘ruhsal olarak sağlıklı’ hissetmediğini, her 5 kişiden biri ‘sürekli stres ve kaygı’ yaşadığını söylüyor. Ruhsal açıdan sağlıklı hissetmeyenlerin arasında “Ruhsal durumum fiziksel sağlığımı etkiliyor” diyenlerin oranı ise yüzde 90’ı buluyor. Araştırma, bireylerin büyük çoğunluğunun mental sorunlarını hobilerle uğraşarak, spor yaparak ya da yakınlarından destek alarak aşmaya çalıştığını ortaya koyuyor. Psikoloğa gitmeyi tercih edenlerin oranı sadece yüzde 23’te kalırken, her 10 kişiden biri ise stres ya da ruhsal sorunların üstesinden gelmek için hiçbir şey yapmadığını dile getiriyor.

Başta stres olmak üzere anksiyete, depresyon gibi mental sağlık sorunlarının tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de arttığını dile getiren Ray Sigorta CEO’su Koray Erdoğan, şunları söyledi: “İşte, evde, trafikte karşılaştığımız zorluklar, stres ve belirsizlikler, zihinsel sağlığımızı doğrudan etkiliyor. Üstelik pek çok bilimsel çalışma, zihin sağlığının fiziksel sağlığın temel taşlarından biri olduğunu gösteriyor. Yani fiziksel sağlığı korumanın yolu da önce zihin sağlığından geçiyor. Sağlık sisteminin en önemli paydaşları arasında yer alan sigorta sektörü olarak vatandaşlarımızın ruhsal sağlığına odaklanarak bu alandaki yükü devletimizle daha fazla paylaşmamız gerekiyor. Bu nedenle Ray Sigorta olarak müşterilerimiz için ruhsal sağlığın önemine dair farkındalığın artması için harekete geçiyoruz. Araştırmamız da bu çalışmalarımızın ilk adımlarından biri oldu. Aslında ruhsal sağlığımızın ne kadar önemli olduğunun farkındayız fakat ruhsal sağlığımızla ilgili konularda kime danışacağımızı, ne şekilde yardım alacağımızı çok fazla bilmiyoruz. Vatandaşlarımız çoğu zaman yüksek maliyet kaygısıyla ve pahalı olacağını düşünerek profesyonel destek almaktan uzak duruyor.”