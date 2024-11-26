Yılın ilk yarısında yüzde 3,6 büyüdük

Geçen yılı yüzde 5.1 büyümeyle kapatan ülke ekonomimiz bu yıl da ilk 6 ay itibariyle yüzde 3,8’lik büyümeyi sağladı. Türkiye ekonomisi yılın ikinci çeyreğinde uygulanan sıkı para politikasının etkisiyle yüzde 2,5 büyüdü. Çeyreklik bazda bakıldığında da büyümenin yüzde 0,1 ile sınırlı olduğu görüldü. Veriler, ekonominin soğumaya başladığına işaret etti.





GSYH 1,2 TRİLYON DOLARI AŞTI

Üretim yöntemiyle GSYH tahmini, ikinci çeyrekte geçen yılın aynı çeyreğine göre yüzde 78,6 artarak 9 trilyon 949 milyar 792 milyon lira oldu. GSYH’nin ikinci çeyrek değeri cari fiyatlarla dolar bazında 308 milyar 158 milyon dolar olarak hesaplandı. Yıllıklandırılmış bazda gayrisafi yurt içi hasıla ikinci çeyrek itibarıyla 1,2 trilyon doları aşarken, büyümeye en yüksek katkı vergi, hizmet, inşaat ve tarım faaliyetlerinden geldi.





HİZMET, İNŞAAT VE TARIM ÖNE ÇIKTI

GSYH’yi oluşturan faaliyetler incelendiğinde diğer hizmet faaliyetleri yüzde 7,4, inşaat yüzde 6,5, tarım sektörü ile gayrimenkul yüzde 3,7’şer arttı. Bilgi ve iletişim ile finans ve sigorta yüzde 3,4’er, kamu yönetimi, eğitim, insan sağlığı ve sosyal hizmet faaliyetleri yüzde 3,2’şer yükseldi. Hizmetlerde yüzde 2,9, meslek, idari ve destek hizmetlerinde yüzde 0,6 artış gözlendi. Söz konusu dönemde sanayi sektörü faaliyetleri ise yüzde 1,8 azaldı. Böylece, Türkiye ekonomisi Kovid-19 salgını tedbirlerinin uygulandığı 2020 yılının ikinci çeyreğinden sonra üst üste 16 çeyrek büyüme performansı sergiledi.





TÜKETİM HARCAMALARI YAVAŞLADI

Ocak-mart döneminde büyüme performansını yukarı çeken tüketim tarafı yılın ikinci çeyreğinde yavaşladı. Yerleşik hanehalklarının nihai tüketim harcamaları ikinci çeyrekte yıllık olarak yüzde 1,6 arttı. Böylelikle iç tüketimde salgın yılı olan 2020’den beri en düşük büyüme izlendi. Kamu harcamaları yılın ikinci çeyreğinde yüzde 0,7 yükseldi. Mal ve hizmet ihracatı ikinci çeyrekte yüzde 0,04 artarken, ithalatı ise yüzde 5,7 düştü.





Zorlu dönemi geride bıraktık

Yılın ikinci çeyreğine ilişkin büyüme rakamlarını değerlendiren Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, “Öncü göstergeler büyümede dengelenmenin sürdüğüne işaret ediyor. 2024 yıl genelinde iç talebin büyümeye daha az katkı verdiği dengeli bir büyüme kompozisyonu öngörüyoruz. Büyümede dengelenme başladı, cari açık daraldı, risk primi azaldı, dış kaynak girişleri arttı, rezervler iyileşti ve dezenflasyon sürecine girdik” dedi. Kırılganlıkları önemli ölçüde azalttıkları zorlu bir dönemi geride bıraktıklarının altını çizen Bakan Şimşek, şunları kaydetti: “Güçlenen makro finansal istikrarımızın ve daha destekleyici olması öngörülen küresel koşulların dezenflasyonun büyüme üzerindeki kısa vadeli etkilerini sınırlamasını bekliyoruz.”





İhracattan 1,3 puanlık katkı

Dış talep koşularındaki iyileşmenin etkisiyle net ihracat ikinci çeyrekte büyümeye 1,3 puanlık katkı sundu. Ekonominin soğuması için alınan önlemler neticesinde iç talebin büyümeye verdiği katkı ise 1,2 puana geriledi. Kamu harcamaları ve yatırımların katkısı 0,1’er puanda kalırken, stoklar büyümeden 0,2 puan sildi.











