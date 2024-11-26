Gürbaşlar Grup hızla büyümeyi sürdürüyor

90’dan fazla ülkede 2,3 milyon araçlık global filosuyla hizmet veren Enterprise, Türkiye’de 40’tan fazla ilde, 100’ü aşkın ofis ve 10 binden fazla aracıyla ülkemizin en büyük araç kiralama filosuna sahip. Enterprise’ın Türkiye’deki faaliyetlerinin 10. yılını kutladığı bu özel senede, müşterilerine filosundaki hibrit ve elektrikli araçlar da dahil olmak üzere tüm araçlarda avantajlı fiyatlar sunmaya devam ediyor. Enterprise Türkiye, sadece geniş araç filosuyla değil, aynı zamanda müşterilerine sunduğu çevre dostu çözümlerle de öne çıkıyor. Hibrit ve elektrikli araç seçenekleriyle Türkiye’nin en büyük elektrikli araç filosuna sahip olan Enterprise, sektöründe ilk olan ‘Carbon Clean’ hizmeti ile kiralama sürecindeki karbon salımlarını nötrleme ve sertifikalandırma olanağı sağlıyor.