Gürbaşlar Grup hızla büyümeyi sürdürüyor

Ticari faaliyetlerine 1978 yılında başlayan Gürbaşlar Grup, 1980 yılında otomotiv alanındaki faaliyetler ile grubun temelleri attı. Bugün otomotiv, araç kiralama, gayrimenkul geliştirme, tekstil, ve sigortacılık alanlarında 5 şirketle faaliyetlerini çevreci bir yaklaşım ile sürdüren grubun, farklı sektörlerde iştirakleri de bulunuyor.
40 yılı aşkın deneyimiyle Türkiye otomotiv sektörünün öncülerinden biri olan Gürbaşlar Otomotiv, Anadoluhisarı’ndaki merkezinde Ford marka araçların satışını, servis ve yedek parça hizmetlerini uzman kadrosuyla sunuyor. Güvenilir ikinci el otomobil seçenekleriyle de müşterilerinin ihtiyaçlarını karşılayan Gürbaşlar, Ford’un Türkiye’deki en önemli iş ortakları arasında yer alarak sektördeki güçlü konumunu sürdürüyor. Kalite ve müşteri memnuniyetini ön planda tutan hizmet anlayışı sunan Gürbaşlar, pazar hacmini artırıyor.
1996 yılında kurulan Gürbaşlar Sigorta da, 40 yılı aşkın sektörel tecrübesiyle kurumsal ve bireysel sigorta çözümleri sunuyor. Şirket, dinamik ve uzman kadrosuyla konut, iş yeri, sağlık, trafik ve kasko sigortası gibi birçok alanda güvenilir hizmet veriyor. Gürbaşlar Sigorta, müşteri odaklı yaklaşımıyla Türkiye’nin önde gelen sigorta şirketleri arasında yer alıyor.
Gürbaşlar Grup bünyesinde faaliyetlerini sürdüren Akbaş Tekstil ise, 1989 yılında Çerkezköy’de 2 bin metrekare kapalı alanda başlayan üretim çalışmalarına, özellikle son yıllarda yapılan yatırımlarla 15 bin metrekareye ulaşan tesislerinde devam ediyor. Sektöründe kullanılmakta olan tüm teknolojileri bünyesine dahil eden Akbaş Tekstil, yenilikleri sürekli takip ederek Ar-Ge çalışmalarını sürdürüyor. Müşteri odaklı çalışmayı benimseyen firma, hem müşterilerinin çözüm ortağı olarak tercih ettiği hem de çalışanların, bünyesine dahil olmak istediği bir kurum haline geldi. Dünyadaki üst düzey markaların akreditasyonlarına sahip olan firmanın gelecek dönemlere ait gelişim planları için çalışmaları devam ediyor.