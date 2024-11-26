Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Ekonomi
Gürbaşlar Grup hızla büyümeyi sürdürüyor

Gürbaşlar Grup hızla büyümeyi sürdürüyor

04:0026/11/2024, Salı
G: 25/11/2024, Pazartesi
Yeni Şafak
Sonraki haber
Arşiv
Arşiv

Farklı sektörlerdeki 5 şirketiyle 40 yılı aşkın süredir hizmet veren Gürbaşlar Grup, geride kalan sürede üretim ve satış performansını hızla geliştirmeyi başardı. Uzun yıllara dayanan deneyimini müşteri memnuniyeti esasıyla besleyen grup, üretim kapasitesini de hızla artırıyor.

Ticari faaliyetlerine 1978 yılında başlayan Gürbaşlar Grup, 1980 yılında otomotiv alanındaki faaliyetler ile grubun temelleri attı. Bugün otomotiv, araç kiralama, gayrimenkul geliştirme, tekstil, ve sigortacılık alanlarında 5 şirketle faaliyetlerini çevreci bir yaklaşım ile sürdüren grubun, farklı sektörlerde iştirakleri de bulunuyor.


GÜRBAŞLAR OTOMOTİV 40 YILI AŞKIN DENEYİME SAHİP

40 yılı aşkın deneyimiyle Türkiye otomotiv sektörünün öncülerinden biri olan Gürbaşlar Otomotiv, Anadoluhisarı’ndaki merkezinde Ford marka araçların satışını, servis ve yedek parça hizmetlerini uzman kadrosuyla sunuyor. Güvenilir ikinci el otomobil seçenekleriyle de müşterilerinin ihtiyaçlarını karşılayan Gürbaşlar, Ford’un Türkiye’deki en önemli iş ortakları arasında yer alarak sektördeki güçlü konumunu sürdürüyor. Kalite ve müşteri memnuniyetini ön planda tutan hizmet anlayışı sunan Gürbaşlar, pazar hacmini artırıyor.


SİGORTA HİZMETİYLE KULLANICININ İLK TERCİHİ

1996 yılında kurulan Gürbaşlar Sigorta da, 40 yılı aşkın sektörel tecrübesiyle kurumsal ve bireysel sigorta çözümleri sunuyor. Şirket, dinamik ve uzman kadrosuyla konut, iş yeri, sağlık, trafik ve kasko sigortası gibi birçok alanda güvenilir hizmet veriyor. Gürbaşlar Sigorta, müşteri odaklı yaklaşımıyla Türkiye’nin önde gelen sigorta şirketleri arasında yer alıyor.


AKBAŞ TEKSTİL ÜRETİM KAPASİTESİNİ KATLADI

Gürbaşlar Grup bünyesinde faaliyetlerini sürdüren Akbaş Tekstil ise, 1989 yılında Çerkezköy’de 2 bin metrekare kapalı alanda başlayan üretim çalışmalarına, özellikle son yıllarda yapılan yatırımlarla 15 bin metrekareye ulaşan tesislerinde devam ediyor. Sektöründe kullanılmakta olan tüm teknolojileri bünyesine dahil eden Akbaş Tekstil, yenilikleri sürekli takip ederek Ar-Ge çalışmalarını sürdürüyor. Müşteri odaklı çalışmayı benimseyen firma, hem müşterilerinin çözüm ortağı olarak tercih ettiği hem de çalışanların, bünyesine dahil olmak istediği bir kurum haline geldi. Dünyadaki üst düzey markaların akreditasyonlarına sahip olan firmanın gelecek dönemlere ait gelişim planları için çalışmaları devam ediyor.


Enterprise Türkiye’de 10. yılını kutluyor

  • 90’dan fazla ülkede 2,3 milyon araçlık global filosuyla hizmet veren Enterprise, Türkiye’de 40’tan fazla ilde, 100’ü aşkın ofis ve 10 binden fazla aracıyla ülkemizin en büyük araç kiralama filosuna sahip. Enterprise’ın Türkiye’deki faaliyetlerinin 10. yılını kutladığı bu özel senede, müşterilerine filosundaki hibrit ve elektrikli araçlar da dahil olmak üzere tüm araçlarda avantajlı fiyatlar sunmaya devam ediyor. Enterprise Türkiye, sadece geniş araç filosuyla değil, aynı zamanda müşterilerine sunduğu çevre dostu çözümlerle de öne çıkıyor. Hibrit ve elektrikli araç seçenekleriyle Türkiye’nin en büyük elektrikli araç filosuna sahip olan Enterprise, sektöründe ilk olan ‘Carbon Clean’ hizmeti ile kiralama sürecindeki karbon salımlarını nötrleme ve sertifikalandırma olanağı sağlıyor.


#müsiad expo
#fuar
#Gürbaşlar Grup
#yatırım

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Nevşehir’de yarın okullar tatil mi? 26 Kasım son dakika kar tatili haberleri