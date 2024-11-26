Türkiye Sigorta kârını ikiye katladı

9 aylık dönemde, Türkiye Sigorta 9,6 milyar TL ve Türkiye Hayat Emeklilik 6,8 milyar TL ile toplamda 16,4 milyar TL net kâra ulaşarak, finansal büyümesini sürdürdü. Yılın 3. çeyreğinde prim üretimini geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 88 oranında artıran Türkiye Sigorta, 72 milyar 580 milyon TL prim üreterek sektör liderliğini daha da güçlendirdi. Şirketin teknik kârlılığı da yaklaşık iki katına çıkarak, 12 milyar 495 milyon TL oldu. Türkiye Hayat Emeklilik ise BES ve OKS’de devlet katkısı dâhil 244,9 milyar TL fon büyüklüğüne ulaşarak, liderliğini devam ettirdi.





LİDERLİĞİMİZİ PEKİŞTİRDİK

Üçüncü çeyrekte sergiledikleri finansal performanstan gurur duyduklarını belirten Türkiye Sigorta ve Türkiye Hayat Emeklilik Genel Müdürü Taha Çakmak; “Dokuz aylık dönemde iki şirketimizde elde ettiğimiz toplam 16,4 milyar TL kârla, güçlü finansal stratejimizin sonuçlarını bir kez daha görmüş olmaktan büyük memnuniyet duyuyoruz. Yangın ve doğal afetler branşının yanı sıra sağlık ve kasko gibi bireysel branşlarda elde ettiğimiz başarıyla prim üretimimizi geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 88 oranında artırdık ve 72 milyar 580 milyon TL prim üreterek liderliğimizi daha da güçlendirdik. Emeklilik tarafında ise BES ve OKS’de toplam 5 milyon katılımcı sayısı ile en çok katılımcıya sahip şirket olma konumumuzu sürdürürken; 9 ayda devlet katkısı dâhil 244,9 milyar TL fon büyüklüğüne ulaşarak, bu alanda da liderliğimizi pekiştirdik. Bu başarılarımızı önümüzdeki dönemlere de taşıyarak, finansal büyümemizi devam ettireceğiz” dedi.





ÜLKEMİZİN EKONOMİSİNE GÜVENİYORUZ

Çakmak sözlerini şöyle sürdürdü: “2024 yılı içerisinde, iki şirketimizle toplamda 3,250 Milyar TL nakit temettü ödemesi yaparak ve Türkiye Sigorta’da 3,838 Milyar TL bedelsiz sermaye artırımı gerçekleştirerek, yatırımcılarımızın her zaman yanında olduk; paydaşlarımıza değer katmaya devam ettik. Ayrıca; Borsa İstanbul’da (BIST) temettü getirisi yüksek olan ve yatırımcılarına sürdürülebilir değer sunan kurumların dâhil olduğu BIST Temettü 25 Endeksi’nde 1 Kasım itibarıyla yer alan tek sigorta şirketi olduk. Biz, ülkemize ve ekonomimize güveniyoruz. Ülkemizin stratejik varlıklarına ve vatandaşlarımıza sunduğumuz güvencelerle hem kurumsal hem de bireysel sigorta alanında büyümemizi sürdürüyor; liderliğimizi güçlendiriyoruz. Türkiye Sigorta olarak, sigortayı daha ulaşılabilir hale getirmek için özellikle uygun ve ihtiyaca yönelik bireysel ürünleri hayata geçirmeye devam ediyoruz. Bunu ülke ekonomisi ve sektörümüz için önemli bir görev olarak görüyoruz. Bunun somut çıktılarını görmek de bizlere büyük bir motivasyon sağlıyor. Verimlilik ve sürdürülebilir kârlılığı destekleyen büyüme performansımız ile bilanço yapımızı yılın üçüncü çeyreğinde daha da güçlendirmenin mutluluğunu yaşıyoruz.”





Türkiye Sigorta ve Türkiye Hayat Emeklilik Genel Müdürü Taha Çakmak

Prim üretimi iki katına çıktı

Türkiye Sigorta, 1 Ocak-30 Eylül 2024 döneminde toplam prim üretimini de bir önceki yılın aynı dönemine göre yaklaşık iki katına çıkararak; güçlü finansal konumunu pekiştirdi. Şirket yılın üçüncü çeyreğinde, yangın ve doğal afetler branşında yüzde 120’lik pozitif bir değişim ile toplamda 20 milyar TL prim üretimi gerçekleştirdi. Kasko branşında ise yüzde 63 artış ile 8,1 milyar TL’lik prim üretimi yaparken; sağlık branşında yüzde 227 oranında yüksek bir büyüme ile 6,1 milyar TL prim üretimine imza attı. Nakliyat branşında da yüzde 205 büyüme elde eden Türkiye Sigorta, 455 milyon TL prim üretimine ulaştı.















