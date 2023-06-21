HD, Full HD, Ultra HD, 4K ne demek? Aralarındaki fark nedir?

Full HD: Full HD, daha yüksek bir çözünürlüğü ifade eder. Full HD televizyonlar, genellikle 1920x1080 piksel çözünürlüğe sahiptir. Bu, daha yüksek bir piksel yoğunluğu sağlar ve daha keskin, detaylı ve net görüntüler sunar. Full HD, daha geniş ekranlarda daha iyi bir deneyim sunmak için tercih edilir.