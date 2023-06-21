HD, Full HD, Ultra HD, 4K ne demek? Aralarındaki fark nedir?
HD, Full HD, Ultra HD ve 4K terimleri, televizyon ve video çözünürlüklerini ifade eder. HD ve Full HD daha düşük çözünürlüklere işaret ederken, Ultra HD ve 4K daha yüksek çözünürlükler ve daha yüksek piksel yoğunlukları sunar. Bu da daha net, keskin ve ayrıntılı görüntüler elde edilmesini sağlar. İşte detaylar.
HD, FULL HD, ULTRA HD, 4K NE DEMEK? ARALARINDAKİ FARK NEDİR?
HD, Full HD, Ultra HD ve 4K terimleri, televizyon ve video çözünürlüklerini ifade etmek için kullanılan terimlerdir. Bu terimler, görüntü kalitesini ve piksel yoğunluğunu tanımlar. İşte bu terimler arasındaki farklar:
- HD (High Definition): HD, yüksek çözünürlüğü ifade eder. HD televizyonlar genellikle 1280x720 piksel çözünürlüğe sahiptir. Bu çözünürlük, daha iyi bir görüntü kalitesi sunar ve daha net ve keskin detaylar sağlar. HD'nin standart olarak kabul edilen çözünürlüğüdür.
- Full HD: Full HD, daha yüksek bir çözünürlüğü ifade eder. Full HD televizyonlar, genellikle 1920x1080 piksel çözünürlüğe sahiptir. Bu, daha yüksek bir piksel yoğunluğu sağlar ve daha keskin, detaylı ve net görüntüler sunar. Full HD, daha geniş ekranlarda daha iyi bir deneyim sunmak için tercih edilir.
- Ultra HD (UHD): Ultra HD, 4K çözünürlüğünü ifade eder. Ultra HD televizyonlar, genellikle 3840x2160 piksel çözünürlüğe sahiptir. Bu, daha yüksek bir piksel yoğunluğu ve daha ayrıntılı görüntüler sağlar. Ultra HD, daha büyük ekranlarda ve daha yakın izleme mesafelerinde daha fazla detay ve netlik sunar.
- 4K: 4K terimi, televizyonlarda kullanılan bir çözünürlük standardını ifade eder. 4K, genellikle 3840x2160 piksel çözünürlüğe sahiptir. Bu, Ultra HD ile aynı çözünürlük olarak kabul edilir. 4K televizyonlar, daha yüksek piksel yoğunluğu nedeniyle daha ayrıntılı ve net görüntüler sunar. 4K, sinema sektöründe de sıkça kullanılan bir çözünürlük standardıdır.