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Husiler kimdir?

İsrail, Gazze’de katliamlarına devam ederken, Husilerden "ABD, çatışmalara müdahil olursa İsrail'e karşı savaşa hazırız" açıklaması geldi. Peki Husiler kimdir nerede, hangi ülkede? Husilerin askeri gücü nedir?

15:30 . 11/10/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Husiler kimdir?

Husiler kimdir?

Husiler, Yemen'de faaliyet gösteren Zeydi bir harekettir. Grubun ismi, kurucusu Hüseyin Bedreddin el-Husi'den gelmektedir. Husiler, 1990'larda Yemen'in kuzeyinde, Saada bölgesinde ortaya çıkmışlardır. 2004 yılında, Yemen hükümetine karşı silahlı bir ayaklanma başlatmışlardır. 2014 yılında ise, başkent Sana'yı ele geçirerek Yemen'de fiili bir iktidar kurmayı başarmışlardır.

Husiler ne zaman kuruldu?

Husi Ensarullah Hareketi, 1990’lı yılların başında, Yemen’in kuzeyinde, Suudi Arabistan sınırının hemen yanı başındaki Sada bölgesinde, kültürel ve dini faaliyet odaklı küçük bir grup olarak kuruldu.

10 Eylül 2004’te, Yemen Cumhurbaşkanı Ali Abdullah Salih’e bağlı birliklerin düzenlediği bir operasyonla Husi lideri Bedreddin el-Husi öldürüldü. Bu olay Husi Ensarullah hareketi için bir dönüm noktası oldu.

Husilerin askeri gücü nedir?

Husilerin7.000-30.000 arası silahlı militanı, 450.000 kadar sivil destekçisi vardır.

"İsrail'e karşı savaşa katılmaya hazırız"

Yemen'deki İran destekli Husilerin lideri Abdulmelik el-Husi, "Al-Masirah" televizyonuna konuştu. İsrail'in
Şeridi'ne yönelik ağır bombardımanlarında can kaybı sayısı artmaya devam ederken, direniş ekseninde ellerinden geleni yapmak için Filistinlilerle koordinasyon içinde olduklarını dile getiren Husi, ABD'nin doğrudan askeri müdahalede bulunması halinde füze, insansız hava araçları ve askeri seçenekler düzeyinde her şeyle İsrail'e karşı savaşa katılmaya hazır olduklarını söyledi.


#Husiler
#Husiler askeri gücü
#yemen
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