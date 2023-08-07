Iğdır ’da etkisini artıran hava sıcaklığı sonrası Meteoroloji vatandaşlara uyarıda bulunurken, Iğdır sokakları öğle saatlerinde diğer günlere göre boş kaldı. Iğdır’da artan sıcak hava sonrası Meteoroloji 16. Bölge Müdürlüğü vatandaşları güneş çarpmasına karşı uyardı. İşte detaylar.

IĞDIR 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU

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IĞDIR’DA HAVA SICAKLIĞI 40 DERECEYE DAYANDI

Iğdır’da günlerdir etkisini gösteren sıcak havadan dolayı vatandaşlar zor anlar yaşıyor. Sıcak hava son bir haftada 35 ile 40 derece aralığında devam ederken çalışmak zorunda olan vatandaşlar da vantilatör önünde çalışıyor. Iğdır’da spotçu olan Sadık Karayaluk sıcak havalardan dolayı buzdolabı ve vantilatör satışların arttığını belirterek, “Iğdır’da hava sıcaklığı 38 ile 40 derece arasıdır. Şu an buzdolabı ve vantilatör bulunmuyor sıcaktan dolayı. Gerçekten Iğdır’ın sıcağı çekilmiyor. Iğdırlılar hafta sonu genelde yüksek kesimlere giderek buraları tercih ediyorlar serin olduğu için" dedi.

Vantilatör önünde çalıştıklarını belirten müzik mağazası işletmecisi Fırat Yaşar, “Bir haftadır 38 derece önünde vantilatör önünde çalışıyoruz. Bu sıcakta inşaatta, güneş önünde çalışan bütün arkadaşlarımıza kolay gelsin. Sıcak havadan dolayı çalışamıyoruz, soğuk su içiyoruz fayda etmiyor. Hafta içi çalışıyoruz, hafta sonunu dört gözle bekliyoruz. Hafta sonu gelsin, kendimizi yüksek yerlere atalım, biraz serinleyelim” dedi.

METEOROLOJİ 16. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ UYARILARDA BULUNDU

Iğdır’da artan sıcak hava sonrası Meteoroloji 16. Bölge Müdürlüğü vatandaşları güneş çarpmasına karşı uyardı. Yapılan uyarıda, “Yapılan son değerlendirmelere göre; mevsim normalleri üzerinde seyreden sıcaklıkların, bu hafta başından itibaren bölge geneli Iğdır, Kars, Ağrı başta olmak üzere sıcaklıkların artarak mevsim normallerinin 6 ila 10 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor. Sıcak hava dalgası nedeniyle, kronik rahatsızlığı olanlar, yaşlılarımız ve çocuklarımız başta olmak üzere vatandaşlarımızın günün en sıcak saatleri olan 11 ile 16 saatleri arasında dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir” ifadelerine yer verildi.







