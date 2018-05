İğne yaptırmak ve ilaç kullanmak orucu bozar mı?

Ağızdan alınacak hap, şurup ve pastil gibi şeylerin orucu bozacağında görüş birliği bulunmaktadır. Çünkü bunlar doğrudan mideye inmekte, esasen tedavi amaçlı olsa bile dolaylı olarak beslenme niteliği de taşımaktadır. Göze, burun veya kulağa damlatılan ilâcın orucu bozup bozmayacağı konusu ise tartışmalıdır. Kimi âlimler, göze damlatılan ilâcın orucu bozmayacağı, kulak ve burna damlatılanın bozacağı görüşünde ise de, bunlardan burun içinin yemek borusuyla ve mideyle doğrudan bağlantısının bulundu- ğu, gözün dolaylı olarak boğaza açıldığı, kulağın ise mideyle böyle bir bağ- lantısının bulunmadığı düşünülürse, bunlardan sadece buruna konan ilâçlar hakkında ihtiyatlı olmak gerektiği sonucu çıkar. Böyle olunca, burna enfiye çekmek, boğaza inecek şekilde bol miktarda su çekmek gibi davranışlar orucu bozar. Bu organlara konan ve tamamen tedavi amaçlı ilâç ve damlalar ise orucu bozmaz. Çünkü bu son sayılan davranışın yeme ve içme, yani beslenme ve oruca karşı direnç kazanma faaliyeti sayılması isabetli olmaz. İğne yaptırma meselesine gelince: Deri altına veya adaleye zerkedilen veya damardan yapılan iğnenin orucu bozup bozmayacağı konusu, ilk fakihlerin, yaralayıp vücuda giren bıçak vb. katı cisimler ile derin yara üzerine sürülen merhemin orucu bozup bozmayacağına ilişkin tartışmalarına göre belirlenmeye çalışılmıştır. Şöyle ki;

a) Ebû Hanîfe'nin “derin yara üzerine sürülen ve karın veya beyne ula- şan ilâcın/merhemin orucu bozacağı” yönündeki görüşünü alanlar, iğneyle vücuda bir şey zerkedilmesi durumunda orucun bozulacağını ileri sürmüş- lerdir. Bu görüşte hareket noktası, tabii yollar dışından da olsa vücuda bir şeyin girmiş olmasının orucu bozacağı fikridir. İğne veya damar yoluyla alınan ilâç, serum veya aşı vücudun içine akıtılmış olmakta ve bütün vü- cuda yayılmaktadır. Beslenme sayılıp sayılmayacağı tartışılsa bile, bunların vücudu güçlendirdiği ortadadır. Bu şekilde alınan ilâç, gerek ağızdan alınsın gerekse iğneyle zerkedilmiş olsun, hiçbir şekilde kefâret gerektirmese de orucu bozar ve kazâyı gerektirir. İlâç almak veya iğne yaptırmak durumunda olan kimselerin ya o gün oruç tutmamaları ya da ilâç almayı ve iğne yaptırmayı sahur ve iftar vakitlerine almaları gerekir.

b) Buna mukabil Ebû Yûsuf ve Muhammed'in “derin yara üzerine sürü- len merhemin orucu bozmayacağı” yönündeki görüşünü esas alanlar ise iğneyle vücuda bir ilâcın zerkedilmesi durumunda orucun bozulmayacağını söylemişlerdir. Ebû Yûsuf ve Muhammed, oruca "normal yollardan vücuda bir şey almaktan kaçınmak" şeklinde bir anlam yükledikleri için yaraya sü- rülen merhemin, karna veya beyne ulaşmış olmasının bir önemi olmayaca- ğını, dolayısıyla bu durumda orucun bozulmayacağını söylemişlerdir. Eskiden fetvahâne ve daha sonra 1948 yılında Ezher Üniversitesi Fetva Komisyonu tabii delikler dışından vücuda giren bir şeyin orucu bozmayacağı yö- nünde fetva vermiştir. Çünkü bu tedavi yönteminin, ağız yoluyla ilâcın yutulmasına benzemediği açıktır. Bu noktadan hareketle, astım ve nefes darlığı sebebiyle ağıza sıkılan spreyin zerrecikler halinde içeri gittiği doğru olsa bile bunların akciğerden öteye geçmediği ve mideye ulaşmadığı, gıda ve susuzluk giderme özelliği de taşımadıkları; bu sebeple bunların da orucu bozmayacağı ileri sürülmüştür. Ayrıca belli hastalıklara karşı korunmak maksadıyla yapılan aşıların hükmünde de tartışma bulunmakla birlikte, bu tür aşılarla vücuda mikrop verilerek bağışıklık kazandırmaya çalışıldığı, dolayı- sıyla bunların beslenme amaçlı olmadığı söylenerek oruca zarar vermeyeceği görüşü ağırlık kazanmıştır.

Hangi görüş alınırsa alınsın, burada inisiyatif, tercih, karar ve tabii ki sorumluluk mükellefe ait olacaktır. Söz konusu olan şey bir ibadettir ve Allah rızâsı için yapılmaktadır. Bu bakımdan, oruç tutan bu şuurdaki insanların gerekmediği halde, hiç açlık, susuzluk ve sıkıntı hissetmeden oruç tutmak için bu yola tevessül edeceklerini düşünmek son derece anlamsızdır. Çünkü aklı olan herkes gayet iyi bilir ki içeriği boşaltılmış ve anlamı yozlaştırılmış ve göstermelik hale getirilmiş bir ibadetin hiçbir faydası olmadığı gibi, böyle yapan kişi sonuçta sadece kendi kendisini kandırmış olacaktır. Esasen dinimiz hasta olan veya tedavi sürecinde olan kişilerin oruç tutmamasına ruhsat vermektedir. Bu bakımdan ilâç kullanmak veya iğne yaptırmak durumunda olan kimseler, hem iyi bir tedavi görüp sağlığına kavuşmak, hem de ibadetlerini ileride huzûr-ı kalp ile ve içe sinerek yapabilmek gayesiyle tedavileri tamamlanıncaya kadar oruç tutmayabilirler. Bu tamamıyla kendilerinin karar vereceği bir konudur. Bununla birlikte bu kimseler, ramazan ayında herkesle birilikte oruca devam etmeyi arzu ediyor ve bu ibadet ayının mânevî havasından kopmak istemiyorlarsa, oruç için başka bir engelleri de yoksa, ikinci grup fakihlere ait olan ve ağırlıklı bulunan fetvayı esas alabilir, oruçlu oldukları halde tedavi ve aşı amaçlı iğneleri yaptırabilirler.

Tok tutan yiyecekler nelerdir? On bir ayın sultanı Ramazan-ı Şerif ile birlikte mutfaklarımızda tatlı telaşlar yaşanmaya başlandı. Sabah erkenden başlayan iftar hazırlıkları sahur ile son buluyor. Tok tutan yiyecekler nelerdir? sorusunun cevabını arayan vatandaşlara uzmanından tavsiyeler geldi. Ortalama 16 saat aç kalan vücudu oruca alıştıracak tok tutan yiyecekler listesi.ÇorbalarTürk mutfağının olmazsa olmazları arasında yer alan canımız çorbalarımız… Saatlerce boş duran mideye, sıcak bir çorbayla "merhaba" demek vücudumuza yapacağımız en büyük iyilik olacaktır herhalde. Doyurucu olmasının yanından birden fazla farklı besini bir arada bulunduruyor olması onu çok iyi bir destekçi haline getiriyor. Mercimek, ezogelin, şehriye ve domates çorbaları dışında serinlemek isteyenler için ayran aşı çorbası da tercih edebilirsiniz. Yoğurt olmazsa olmazUzmanlar yoğurdu hem iftar hem de sahur sofralarında muhakkak bulunması gerektiğini söylüyor. Mümkünse ev yoğurdu tavsiye ediliyor. Yoğurdun yüksek oranda protein içeriyor olması, sindirimi en uzun süren besinler arasında yer almasını sağlıyor. Ayrıca probiyotik bakterileri açısından zengin olması, onu besleyici bir gıda yapıyor. Ayran olarak da sıvı şekilde tüketebileceğiniz yoğurdu, "Sahurda tok tutan yiyecekler nelerdir?" listesinde ilk sıraya yerleşiyor. Ayrıca birçok yemekle de beraber tüketiliyor olması onu sofraların baş tacı haline getiriyor.YeşilliklerKıvırcık, maydanoz, dereotu, semizotu, karnıbahar ve ıspanak gibi yeşilliklerin bir arada bulunduğu bir salata iftar ve sahur sofralarınızda bulunmalı. Gün içinde kaybettiğimiz vitamin ve minareli geri kazanmamıza yardımcı olacak bu sebzeler, lifli yapısı sayesinde de uzun süre tok kalmamızı sağlayacak. Ayrıca sindirim sistemimize biranda yük bindirmemiş olacağız. KahvaltılıklarTürk kahvaltısı hiçbir dünya mutfağında yer almayan çeşitliliğe ve besleyici özelliğe sahip. Peynir çeşitleri, zeytin çeşitleri, yumurta, kaymak gibi besinler oldukça doyurucu ve sindirim vakit alan besinlerdir. Sahur sofralarınızda gönül rahatlığıyla tercih edebileceğiniz bu besinlerle uzun süre tok kalabilmek mümkün. Özellikle yumurtanın tok tutucu gücü tartışmasız bir numara. İçeriğindeki yüksek protein sayesindeyse sindirimi zaman alacağı için "Tok tutan yiyecekler nelerdir?" listesine eklemek mümkün.Kuruyemişlerİftar ve sahur sofralarında yer alması gerekenler listesine kuruyemişleri de eklemek gerekiyor. Ceviz bunun için en uygun kuruyemiş olabilir. Omega 3 içeriğiyle oldukça sağlıklı olan ceviz, peynir ile birlikte tüketilmesi onu daha da güçlü bir besin haline getiriyor. Ayrıca hurmalarınızın da içini renklendirebileceğiniz ceviz, çok güçlü bir kalp ve damar koruyucudur. Fındık ve fıstık da sahurda rahatlıkla tüketebileceğiniz besinlerden.

Ramazan'ın getirdikleri Doç. Dr. Ömer Bolat, Derin Ekonomi okuyucuları için Ramazan ayının hayatımızda değiştirdiği noktaları yazdı.Ramazan ayı, bereket ayıdır, içinde 1000 aydan (84 yıl) daha hayırlı olan mübarek Kadir Gecesi'nin idrak edildiği aydır, huzur ayıdır, muhasebe yapma ve arınma ayıdır, af dileme ve mağfiret ayıdır. Allah rızası için oruç tutan Mümin, oruç süresince yemeden, içmeden, diğer dünyevi zevklerden, haramlardan kaçınarak, bir fedakarlık ve arınma farzını yerine getirmektedir. Fakir, muhtaç ve aç insanlarla aynı konuma gelerek onların halini anlayabilmektedir. İftar sofralarında ailesiyle, akraba ve dostlarıyla hasret gidermekte, fakir ve muhtaçları iftar sofralarında sevindirmektedir, onlara erzak kolileri dağıtmaktadır. Bu feyizli atmosfer Sahur sofralarında daha da güçlenmektedir. Camilerde Mukabele şeklinde Kuran-ı Kerim okunmakta, Teravih Namazları kılınmaktadır. Müminler, fakirlerin gıda, erzak, giyim ve diğer ihtiyaçlarını karşılamakla dayanışma ve paylaşma görevlerini yerine getirirler. “Zekat, zenginin borcu, fakirin alacağıdır." Fitre ve zekat vermek İslam'ın mali ibadetlerindendir, bir mecburiyettir, toplumda sosyal eşitleme, denge kurma mekanizmasıdır. Ramazan ayında haneler bereketlenir, huzur artar, çarşı pazar, başta gıda alımları ile, Ramazan Bayramına doğru da kıyafet alımları ile çok bereketlenir. İftar davetleri, lokanta ve turizm tesislerini bereketlendirir. Ramazan ayı geldiğinde, istatistikler hep göstermiştir ki, suç sayısı hızla azalır, asayiş ve huzur ortamı güçlenir. Oruç ibadetinin vücut sağlığına olan çokça faydaları nedeniyle, hastanelerdeki hasta ve muayene sayıları yüzde 50' den fazla düşer, vatandaşın ve devletin sağlık harcamaları azalır. 29 ya da 30 günlük oruç ibadeti coşkusu, mübarek Ramazan Bayramı ile zirveye ulaşır. İnsanlar akrabaları, sevdikleri, komşuları ile bayramlaşır, hasret giderir, memleketlerine gider, sıla-i rahim yaparlar. Ulaşım sektörü, tekstil – giyim, gıda – çikolata, şekerleme sektörleri 1 ayda yılın en büyük satışlarını yaparlar. Sonuç olarak, Ramazan ayı, ibadet yönüyle fedakarlık, arınma, Allah'a yaklaşma; sosyal yönüyle dayanışma, paylaşma, birleştirici, bütünleştirici; mali yönüyle toplumda sosyal eşitleme, dengeleme; ekonomik yönüyle büyüme, bereket ve harman; toplumsal yönüyle huzur, asayiş, sağlık gibi çok yönlü faydaları olan mübarek, kerim ve kutsal bir aydır. Keşke her ayımız, her günümüz, Ramazan sıcaklığı, şefkati, rahmeti, bereketi ile dopdolu olsa. Not : Okuyucularımızın ve tüm Müslümanların mübarek Ramazan ayını ve Bayramını gönülden tebrik eder, huşu içinde ve Cenab-ı Allah'ın rızasını kazanmış olarak geçirmelerini dilerim.

Makyaj yapmak ve saç boyamak orucu bozar mı? Ramazan orucunun sıkıntıya düşmesini istemeyen milyonlarca Müslüman, temkinli olmak adına sordukları onlarca soru var. "Makyaj yapmak ve saç boyamak orucu bozar mı?" sorusu da bunlardan birisi. Diyanet konuya ilişkin açıklama getirdi. Öncesinde "orucu bozan şeyler nelerdir?" sorusuna açıklık getirelim, ardından "Makyaj yapmak ve saç boyamak orucu bozar mı?" sorusunun cevabını paylaşacağız.Orucu bozan şeyler nelerdir?Orucun temel unsuru, yeme, içme nefsi bunlardan mahrum bırakmak olduğu için, oruçlu iken bunlar ve bu anlama gelecek davranışlar orucu bozar. Yemek ve içmek, yenilip içilmesi mûtat olan her şeyi kapsamı içine alır. Sigara, nargile gibi keyif veren tütün kökenli dumanlı maddeler ile uyuşturucular ve tiryakilik gereği alınan tüm maddeler oruç yasakları kapsamına girer (İbn Âbidîn, Reddü'l-muhtâr, III, 386-387). Her ne sebeple olursa olsun, ağızdan alınan ilaçlar da aynı hükme tabidir.Makyaj yapmak ve saç boyamak orucu bozar mı?Orucun temel unsurunun yeme ve içme nefsi bunlardan mahrum bırakmak olduğunu hatırlatan Diyanet makyaj, saç boyamak ve saç bakımı orucu bozmaz açıklamasında bulunarak rahat bir nefes aldırdı."Ey iman edenler! Sizden öncekilere farz kılındığı gibi sakınasınız diye size de sayılı günlerde oruç farz kılındı. İçinizden hasta veya yolcu olan başka günlerde sayısınca tutar. Orucu tutmakta zorlananlara (zorlukla güç yetirebilenlere veya güç yetiremeyenlere) bir yoksulun -günlük- yiyeceği kadar fidye gerekir.Kim gönüllü bir iyilik yaparsa bu kendisi için bir iyiliktir. Eğer bilirseniz orucu tutmanız sizin için daha hayırlıdır. -O sayılı günler- doğruyu eğriden ayırma, gidilecek yolu bulma konusunda açıklamalar ve insanlara rehber olarak Kur'an'ın indirildiği ramazan ayıdır.Artık içinizden kim bu aya yetişirse onu oruçlu geçirsin. Kim de hasta veya yolcu olursa başka günlerde sayısınca tutar. Allah sizin için kolaylık istiyor, güçlük çekmenizi istemiyor. Sayıyı tamamlamanız, sizi doğru yola iletmesine karşılık Allah'ı tâzim etmeniz için ve umulur ki şükredersiniz diye -oruçla yükümlü tutup hükümlerini açıklıyor-" (Bakara, 2/183-185).