On bir ayın sultanı Ramazan-ı Şerif ile birlikte mutfaklarımızda tatlı telaşlar yaşanmaya başlandı. Sabah erkenden başlayan iftar hazırlıkları sahur ile son buluyor. Tok tutan yiyecekler nelerdir? sorusunun cevabını arayan vatandaşlara uzmanından tavsiyeler geldi. Ortalama 16 saat aç kalan vücudu oruca alıştıracak tok tutan yiyecekler listesi.

Çorbalar

Türk mutfağının olmazsa olmazları arasında yer alan canımız çorbalarımız… Saatlerce boş duran mideye, sıcak bir çorbayla “merhaba” demek vücudumuza yapacağımız en büyük iyilik olacaktır herhalde. Doyurucu olmasının yanından birden fazla farklı besini bir arada bulunduruyor olması onu çok iyi bir destekçi haline getiriyor. Mercimek, ezogelin, şehriye ve domates çorbaları dışında serinlemek isteyenler için ayran aşı çorbası da tercih edebilirsiniz.

Yoğurt olmazsa olmaz

Uzmanlar yoğurdu hem iftar hem de sahur sofralarında muhakkak bulunması gerektiğini söylüyor. Mümkünse ev yoğurdu tavsiye ediliyor. Yoğurdun yüksek oranda protein içeriyor olması, sindirimi en uzun süren besinler arasında yer almasını sağlıyor. Ayrıca probiyotik bakterileri açısından zengin olması, onu besleyici bir gıda yapıyor.

Ayran olarak da sıvı şekilde tüketebileceğiniz yoğurdu, “Sahurda tok tutan yiyecekler nelerdir?” listesinde ilk sıraya yerleşiyor. Ayrıca birçok yemekle de beraber tüketiliyor olması onu sofraların baş tacı haline getiriyor.

Yeşillikler

Kıvırcık, maydanoz, dereotu, semizotu, karnıbahar ve ıspanak gibi yeşilliklerin bir arada bulunduğu bir salata iftar ve sahur sofralarınızda bulunmalı. Gün içinde kaybettiğimiz vitamin ve minareli geri kazanmamıza yardımcı olacak bu sebzeler, lifli yapısı sayesinde de uzun süre tok kalmamızı sağlayacak. Ayrıca sindirim sistemimize biranda yük bindirmemiş olacağız.

Domates ile renklendirilmiş lezzetli bir yeşil salata.

Kahvaltılıklar

Türk kahvaltısı hiçbir dünya mutfağında yer almayan çeşitliliğe ve besleyici özelliğe sahip. Peynir çeşitleri, zeytin çeşitleri, yumurta, kaymak gibi besinler oldukça doyurucu ve sindirim vakit alan besinlerdir. Sahur sofralarınızda gönül rahatlığıyla tercih edebileceğiniz bu besinlerle uzun süre tok kalabilmek mümkün.

Özellikle yumurtanın tok tutucu gücü tartışmasız bir numara. İçeriğindeki yüksek protein sayesindeyse sindirimi zaman alacağı için “Tok tutan yiyecekler nelerdir?” listesine eklemek mümkün.

Kuruyemişler

İftar ve sahur sofralarında yer alması gerekenler listesine kuruyemişleri de eklemek gerekiyor. Ceviz bunun için en uygun kuruyemiş olabilir. Omega 3 içeriğiyle oldukça sağlıklı olan ceviz, peynir ile birlikte tüketilmesi onu daha da güçlü bir besin haline getiriyor. Ayrıca hurmalarınızın da içini renklendirebileceğiniz ceviz, çok güçlü bir kalp ve damar koruyucudur. Fındık ve fıstık da sahurda rahatlıkla tüketebileceğiniz besinlerden.

RAMAZAN Susatmayan yiyecekler nelerdir?

RAMAZAN Sahurdan sonra uyumayın