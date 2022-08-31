Okullarda ders kitapları ne zaman dağıtılacak?

Okulların eğitime başlamasının ardından okul kitapları hakkında detayları araştırmaya başlayan öğrenciler, Milli Eğitim Bakanlığı'nın her dönem başında dağıttığı okul kitaplarının ne zaman dağıtılacağını öğrenmek istiyor. Peki, okul kitapları ne zaman dağıtılacak? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler

OKUL KİTAPLARI NE ZAMAN DAĞITILACAK 2022?

İl Millî Eğitim Müdürümüz Sayın Aziz GÜN Millî Eğitim Bakanlığı tarafından mevcut eğitimi desteklemek, uzaktan eğitimde oluşan öğrenme kayıplarını telafi etmek için 1. Sınıftan 12. Sınıfa kadar hazırlanan yardımcı kaynak kitaplarının öğrencilere ücretsiz olarak dağıtılacağını açıkladı.

Ders kitapları, yüz yüze eğitim başladığı tarihlerde öğrencilere veriliyor.

YARDIMCI DERS KİTAPLARI DAĞITILACAK MI?

Cumhurbaşkanı, eğitim öğretim yılının başlamasına kısa bir süre kala bu alanda atılacak adımlara da değindi.

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Erdoğan, yeni dönemde okul kitaplarının yanında yardımcı kitapların da ücretsiz dağıtılacağını söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Paramızla kitap alamıyorduk. Kitap bulamıyorduk. Üst sınıflardaki abilerimizden teksir notlarını bile satın alamıyorduk. Ama şimdi kuşe kağıtta basılı kitapları ücretsiz olarak her eğitim öğretim yılının başında sıralarının üzerinde yavrularımızın önüne koyuyoruz.

Bu yıl ders kitaplarının yanısıra yardımcı kaynakları da ücretsiz olarak okullar açıldığında öğrencilerimizin masalarında hazır edeceğiz. Dağıttığımız yardımcı kaynak tutarı 130 milyonu buluyor.

Milli Eğitim Bakanlığımız tüm okullarımızın temizlik, kırtasiye, küçük onarım, atölye gibi bütçeleri bu yıl doğrudan okullara gönderdi." dedi.

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