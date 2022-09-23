Bursluluk sınav sonuçları açıklandı mı? 2022 İOKBS sonuç sayfası

İOKBS bursluluk sınavına 4 Eylül’de giren 5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı 9, 10 ve 11. sınıf öğrencileri sonuçları merak edip araştırmaya başladı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından, 5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11’inci sınıflara yönelik düzenlenecek olan İOKBS (bursluluk sınavı), 4 Eylül 2022 tarihinde saat 10.00’da yapıldı.
2022 bursluluk sınav sonuçları açıklandı mı?
MEB'in yaptığı açıklamanın ardından bursluluk sınavı sonuçları MEB. gov. tr adresinden erişime açılacak.
İOKBS bursluluk sonuçları nasıl öğrenilir?
Sınav sonuçları öğrenci T.C kimlik no ve şifresi ile sorgulanacak. Sınav sonuçları açıklandığı zaman aşağıdaki bağlantı üzerinden sorgulamaları gerçekleştirebilirsiniz.
Bursluluk sınav sonuçlarının açıklamamsının ardından gözler bursların yatırılacağı tarihe çevrildi. Hemen belirtelim ki Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Resmî Okullarda Yatılılık, Bursluluk, Sosyal Yardımlar ve Okul Pansiyonları Yönetmeliği hükümleri gereği, bursluluk sınavı kazanılarak okula kayıt yaptırılan tarihi izleyen Ekim ayı başından itibaren ödenir.
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Bursluluk kontenjanları puanı kaç?
- 5. Sınıf diğer çocuk kontenjanı için puan: 462,356
- 5. sınıf öğretmen çocuğu kontenjanı için puan: 464,845
- 5. Sınıf kanunla özel hak tanınan kontenjanı için puan: 100
- 5. Sınıf oturduğu yerde okul yok kontenjanı için puan: 452,258
- 6. Sınıf diğer çocuk kontenjanı için puan: 450
- 6. sınıf öğretmen çocuğu kontenjanı için puan: 456,149
- 6. Sınıf kanunla özel hak tanınan kontenjanı için puan: 100
- 7. Sınıf diğer çocuk kontenjanı için puan: 453
- 7. sınıf öğretmen çocuğu kontenjanı için puan: 460,967
- 7. Sınıf kanunla özel hak tanınan kontenjanı için puan: 100
- 7. Sınıf oturduğu yerde okul yok kontenjanı için puan: 455,928
- 8. Sınıf diğer çocuk kontenjanı için puan: 462
- 8. sınıf öğretmen çocuğu kontenjanı için puan: 475,372
- 8. Sınıf kanunla özel hak tanınan kontenjanı için puan: 100
- 8. Sınıf oturduğu yerde okul yok kontenjanı için puan: 468,499
- 9. Sınıf diğer çocuk kontenjanı için puan: 422
- 9. sınıf öğretmen çocuğu kontenjanı için puan: 437,516
- 9. Sınıf kanunla özel hak tanınan kontenjanı için puan: 100
- 9. Sınıf oturduğu yerde okul yok kontenjanı için puan: 419,977
- 10. Sınıf diğer çocuk kontenjanı için puan: 432
- 10. sınıf öğretmen çocuğu kontenjanı için puan: 429,482
- 10. Sınıf kanunla özel hak tanınan kontenjanı için puan: 100
- 10. Sınıf oturduğu yerde okul yok kontenjanı için puan: 414,608
- 11. Sınıf diğer çocuk kontenjanı için puan: 425
- 11. sınıf öğretmen çocuğu kontenjanı için puan: 438,891
- 11. Sınıf kanunla özel hak tanınan kontenjanı için puan: 100
- 11. Sınıf oturduğu yerde okul yok kontenjanı için puan: 419,037
Bursluluk sınavı nedir?
Devlet Parasız Yatılılık ve Bursluluk Sınavı Türkiye'de her yıl düzenlenen bir bursluluk sınavıdır. Sınavı kazanan adaylar eğer şartları tutuyorsa burs ya da yatılı eğitim almaya hak kazanır.
Her yıl 5, 6, 7, 8, 9, 10 ve 11'inci sınıf öğrencilerinin girdiği sınavda, açıklanan kontenjan kadar öğrencilere burs imkanı sağlanmaktadır. Bu yıl 60 bin öğrenciye burs imkanı sağlanması kararlaştırılmıştır.