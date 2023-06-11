En çok tercih edilen telefon markalarından biri olan iPhone yeni serisi olan iPhone 15 için lansman tarihini sorgulanıyor. iPhone 15 fiyatları daha şimdiden telefon meraklıları tarafından sorgulanıyor. Artan fiyatlarıyla dikkat çeken Apple ürünleri, önümüzdeki dönemde daha da yüksek fiyat etiketine sahip olacak. Gözler eylül ayında tanıtılacak iPhone 15 serisine çevrilirken, analistlerden fiyata ilişkin tahminler geldi. Analistler ABD dahil fiyatların üst seviyede olacağına dikkat çekti. İşte detaylar.

iPhone 15, İPhone 15 Max, İPhone 15 Pro ve İPhone 15 Pro Max fiyatı ne kadar olacak?

Wedbush Securities analisti Dan Ives, Apple'ın iPhone 15 serisi akıllı telefonların maliyetini artıracağına ilişkin tahminlerde bulundu.

Uzman isim, Apple'ın yeni nesil akıllı telefonların satışını gözle görülür şekilde artacağına inanıyor. Çünkü iPhone 15 serisiyle Apple değişime gidecek ve önemli ölçüde güncellemeler yapacak. Ancak mali açıdan yine kullanıcının cebi yanacak.

Analiste göre hisselerde düşüş yaşayan Apple, buna çözüm olarak ürünlerinin fiyatını artırmaya gidebilir. Apple hisseleri için 12 aylık fiyat hedefi, beklenen satış büyümesi ve değer artışının ardından 220 dolara yükseltmişti. Fakat hisseler şu anda 180 dolardan işlem görüyor. Bu nedenle Apple, kasasını düşünerek iPhone 15 serisinde fiyat artışına gidecek gibi duruyor.

Mağazada büyük bir tasarım değişikliği olmadığı için Apple dört model sunmaya devam edecek: 6.1 inç iPhone 15, 6.1 inç iPhone 15 Pro, 6.7 inç iPhone 15 Max ve 6.7 inç iPhone 15 Pro Max. "Pro" modeller daha üst düzey özelliklere sahip olacak ve daha pahalı olacak, standart iPhone 15 modelleri ise daha ucuz olacak.

iPhone 15 özellikleri nedir?

Apple'ın iPhone serisiyle ilgili sırları saklaması zor çünkü işin içinde çok sayıda farklı tedarikçi var ve bunlardan bazıları bilgi sızdırıyor. İki adet 6.1 inç iPhone ve iki adet 6.7 inç iPhone olmak üzere iPhone 14 modelleriyle aynı boyutlarda toplam dört iPhone 15 modeli bekliyoruz. 6.1 inçlik iPhone'lardan biri standart iPhone 15 olurken, 6.7 inçlik modellerden biri iPhone 15 "Plus" olacak. Diğer 6.1 ve 6.7 inçlik iPhone'lar ise daha üst düzey ve daha pahalı "Pro" modeller olacak. iPhone 14 serisinde olduğu gibi, ekstra maliyete değmesi için en iyi özellikler iPhone 15 Pro modellerine ayrılacak.

Standart iPhone 15 modelleri, iPhone 14 Pro modellerinde bulunan A16 çipine yükseltilirken, iPhone 15 Pro modellerinde daha hızlı ve daha verimli 3 nanometre A17 çipleri kullanılacak. Pro modellerde ayrıca titanyum çerçevelere, daha ince çerçevelere ve daha kavisli cihaz kenarlarına sahip bazı küçük tasarım değişikliklerine geçilmesi ve iPhone 15 Pro Max'in gelişmiş yakınlaştırma yetenekleri için periskop lens teknolojisine sahip olması bekleniyor.

iPhone 14 fiyatları ne kadar, kaç TL?

Hatırlarsınız iPhone 14 serisi de piyasaya sürüldüğünde yüksek fiyat etiketiyle karşımıza çıkmıştı. İşte zamlanan iPhone fiyatlarının son hali, iPhone 14 Pro Max, Phone 14 PRO, Phone 14 plus, iPhone 14 fiyatları. Son zamdan sadece 3 gün sonra gelen yeni fiyat artışları, döviz kurlarında yaşanan artışa bağlı gibi görünüyor. Yeni zamlarla birlikte en ucuz iPhone modeli olan iPhone SE 64GB’ın fiyatı 21.999 TL’ye yükselirken, en pahalı iPhone olan iPhone 14 Pro Max 1TB’ın fiyatı76.499 TL’ye ulaştı. Böylece Apple’ın 20.000 TL altında sattığı bir iPhone modeli de kalmamış oluyor.

Son zammın ardından iPhone 14 serisinin başlangıç fiyatı 42 bin 999 TL’ye çıktı.

Güncel iPhone 14 serisi fiyatları ise şöyle: