iPhone 15, iPhone 15 Pro Max fiyatları ne kadar olacak?
iPhone 15, İPhone 15 Max, İPhone 15 Pro ve İPhone 15 Pro Max fiyatı ne kadar olacak?
Wedbush Securities analisti Dan Ives, Apple'ın iPhone 15 serisi akıllı telefonların maliyetini artıracağına ilişkin tahminlerde bulundu.
Uzman isim, Apple'ın yeni nesil akıllı telefonların satışını gözle görülür şekilde artacağına inanıyor. Çünkü iPhone 15 serisiyle Apple değişime gidecek ve önemli ölçüde güncellemeler yapacak. Ancak mali açıdan yine kullanıcının cebi yanacak.
Analiste göre hisselerde düşüş yaşayan Apple, buna çözüm olarak ürünlerinin fiyatını artırmaya gidebilir. Apple hisseleri için 12 aylık fiyat hedefi, beklenen satış büyümesi ve değer artışının ardından 220 dolara yükseltmişti. Fakat hisseler şu anda 180 dolardan işlem görüyor. Bu nedenle Apple, kasasını düşünerek iPhone 15 serisinde fiyat artışına gidecek gibi duruyor.
Mağazada büyük bir tasarım değişikliği olmadığı için Apple dört model sunmaya devam edecek: 6.1 inç iPhone 15, 6.1 inç iPhone 15 Pro, 6.7 inç iPhone 15 Max ve 6.7 inç iPhone 15 Pro Max. "Pro" modeller daha üst düzey özelliklere sahip olacak ve daha pahalı olacak, standart iPhone 15 modelleri ise daha ucuz olacak.
iPhone 15 özellikleri nedir?
Apple'ın iPhone serisiyle ilgili sırları saklaması zor çünkü işin içinde çok sayıda farklı tedarikçi var ve bunlardan bazıları bilgi sızdırıyor. İki adet 6.1 inç iPhone ve iki adet 6.7 inç iPhone olmak üzere iPhone 14 modelleriyle aynı boyutlarda toplam dört iPhone 15 modeli bekliyoruz. 6.1 inçlik iPhone'lardan biri standart iPhone 15 olurken, 6.7 inçlik modellerden biri iPhone 15 "Plus" olacak. Diğer 6.1 ve 6.7 inçlik iPhone'lar ise daha üst düzey ve daha pahalı "Pro" modeller olacak. iPhone 14 serisinde olduğu gibi, ekstra maliyete değmesi için en iyi özellikler iPhone 15 Pro modellerine ayrılacak.
Standart iPhone 15 modelleri, iPhone 14 Pro modellerinde bulunan A16 çipine yükseltilirken, iPhone 15 Pro modellerinde daha hızlı ve daha verimli 3 nanometre A17 çipleri kullanılacak. Pro modellerde ayrıca titanyum çerçevelere, daha ince çerçevelere ve daha kavisli cihaz kenarlarına sahip bazı küçük tasarım değişikliklerine geçilmesi ve iPhone 15 Pro Max'in gelişmiş yakınlaştırma yetenekleri için periskop lens teknolojisine sahip olması bekleniyor.
iPhone 14 fiyatları ne kadar, kaç TL?
Son zammın ardından iPhone 14 serisinin başlangıç fiyatı 42 bin 999 TL’ye çıktı.
Güncel iPhone 14 serisi fiyatları ise şöyle:
- iPhone 14 başlangıç fiyatı: 42.499 TL
- iPhone 14 Plus 128GB: 46.999 TL
- iPhone 14 Pro başlangıç fiyatı: 54.999 TL
- iPhone 14 Pro 1 TB: 72.499 TL
- iPhone 14 Pro Max Başlangıç fiyatı: 54.999 TL
- iPhone 14 Pro Max 1 TB: 76.499 TL