Kur'an'ı oku öğren ve öğret

Adana'nın Feke ilçesinde yaşayan 78 yaşındaki Menekşe teyzenin Kur'an-ı Kerim öğrenme azmi gençlere ve yaşıtlarına örnek oluyor. Feke ilçesinin Ak oluk Mahallesi'nde yaşayan 78 yaşındaki Menekşe Ak oluk, yaz döneminde açılan Kur'an kursuna katılarak her gün camiye gidiyor. Menekşe Nine, Ak oluk Camii imam hatibi Muhammed Doğaç'ın destekleri ile her gün Kuran- Kerim öğrenmek için derslere katılıyor.