Kur'an'ı oku öğren ve öğret

Yaratılan binlerce canlı içerisinde, akıl ve şuur sahibi olan ve aynı zamanda Hz. Allah'ın yeryüzünde halifesi olma şerefini üzerinde taşıyan yalnızca insandır. İnsana, bu şerefi kazandıran Cenab-ı Hak, onu her dönemde kendisine muhatap kabul etmiş, bu önemli görev ve payeyi değişik zamanlarda hatırlatmış ve bunun insanlara ulaştırılması için de farklı zaman ve mekanlarda peygamberlere "sahifeler"ve"kitaplar"inzal buyurmuştur. Gönderilen bütün ilahi beyanlardaki temel gaye, insana verilen bu şerefin asla unutulmaması, yaratılıştaki sırrın farkında olunması ve netice olarak da dünya-ahiret mutluluğunun yakalanmasıdır.





GAYE ALLAH RIZASIDIR

Bir Müslüman’ın da öğreneceği ilk şeyin Kur’an olması gerekir. İlmini hangi alanda yaparsa yapsın, hangi sahanın mütehassısı olursa olsun Müslümanlar için bu gerçek değişmez. İslam’ın ilme ve öğrenmeye verdiği değer, dinin iki temel kaynağı olan Kur’an ve sünnetin nasslarında yeterince temellendirilmiş bulunmaktadır. Kur’an’ı öğrenmek, her şeyden önce onu kurallarına göre okumayı öğrenmek demektir. Fakat onu okumayı öğrenmenin, bilgisine ve ilmine sahip olmak anlamına gelmediğini kabul etmemiz gerekir. Ancak bu durum, Kur’an’ı okumayı öğrenmenin bir fazilet ve hayır oluşuna engel teşkil etmez. Kur’an’ı öğrenen kişinin gayesi Allah’ın rızasına ulaşmak, Kur’an’ın ahkamı, adabı ve ahlakı ile amel etmek olunca, bu faziletlerin ve hayırların en büyüğü sayılır. Sözlerin en hayırlısı Allah’ın sözü olduğuna göre, peygamberlerden sonra insanların en hayırlısının Kur’an’ı öğrenen ve öğretenler olması tabiidir.





YARATANIN İSTEKLERİNİ GÖSTERİR

“Kur’an-ı Kerim'i neden öğrenmeliyiz?” sorusuna ise ayetler ve hadisler ışığında şu cevaplar verilebilir:

*Kur’an-ı Kerim, Rabbimiz tarafından bizlere gönderilen en son ilahi mesajdır ve son kutsal kitaptır. Bu ilahi mesajı iyi anlamak dünya ve ahiret mutluluğumuzu sağlayacaktır. Bu ilahi mesajı doğru anlamak hem bireysel hem de toplumsal sıkıntılarımızın hafiflemesini sağlayacaktır.

* Ne istenildiğini iyi bilen, elbette istenilen şeyleri daha güzel yerine getirecektir. Allah-u Teâlâ’nın kullarına duyduğu merhametin tecellisi olan Kur’an-ı Kerim, Yaratan'ın bizlerden neler istediğinin bir göstergesidir. Bu sebeple Kur’an-ı Kerim'i öğrenmek Yaratan'ın isteklerinin neler olduğunun doğru bilinmesini sağlayacaktır.

*Neyin iyi neyin kötü olduğunu algılayabilmemiz için bizlere verilen ve iyiyle kötüyü, doğruyla yanlışı birbirinden ayırma yetisi olan aklımıza en büyük destek yine Kur’an-ı Kerim'den gelir. Doğru düşüncelerin, doğru davranış şekillerinin neler olduğunu, yanlış düşüncelerin ve yanlış davranış şekillerinin neler olduğunu bize Kur’an öğretir.





EN GÜZEL ÖĞÜTLERİ SUNAR

*'Kur’an-ı Kerim insanlar için en güzel öğütleri sunar. Nasıl bir iman? Nasıl bir ibadet? Nasıl bir ahlak?' sorularına karşı en güzel cevapların bulunacağı son ilahi mesajdır. Ayrıca Kur’an-ı Kerim, toplum içerisinde insanların yapması gereken bir takım ilkeleri de kapsar.

*Kur’an-ı Kerim'in, tabiat kanunlarıyla ilgili vermiş olduğu bilgiler bütün ilim adamlarına bir yol gösterici olmuştur.

*Kur’an-ı Kerim, okuyana şifa veren, gönüllere huzur sağlayan bir kitaptır. Hiç mana bilmeyen insanları dahi o eşsiz üslubu ile etkilemektedir. Bu sebeple okunduğu zaman teskin edici çok büyük bir özelliği vardır.

*Kur’an-ı Kerim, indirilmeye başlandığından beri 15 asır geçmesine rağmen canlılığını, diriliğini, güzelliğini ve insanlara hidayet rehberi olmayı devam ettirmektedir.



