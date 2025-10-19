İstanbul baraj doluluk oranları 19 Ekim: Su seviyesi kritik eşiğe yaklaştı

İstanbul’da yağışların azalmasıyla barajlardaki su seviyesi hızla düşüyor. İSKİ’nin 19 Ekim verilerine göre doluluk oranı yüzde 24,13’e geriledi. Ömerli, Kazandere ve Pabuçdere barajlarında kritik seviyeler görülürken, uzmanlar su tasarrufu konusunda uyarıyor.





Barajlarda kritik düşüş: Yağışsız geçen dönem etkisini gösterdi

Hem yaz hem de sonbahar başında beklenen yağışların gerçekleşmemesinin su kaynaklarını doğrudan etkilediğini belirtiliyor. Özellikle Kazandere (%2,29) ve Pabuçdere (%8,74) gibi barajlarda su miktarının alarm seviyesine inmesi, İstanbul’un uzun vadeli su yönetimi açısından risk oluşturuyor.





Şehrin en büyük rezervlerinden biri olan Ömerli Barajı ise şu anda %15,52 seviyesinde. Avrupa Yakası’ndaki barajlarda da tablo pek parlak değil; Büyükçekmece %28,35, Alibey %13,29, Sazlıdere %26,39 doluluk oranına sahip.

“Tasarruf kültürü yeniden gündeme gelmeli”

Meteoroloji uzmanları, yağışsız geçen dönemin önümüzdeki haftalarda da sürebileceği uyarısında bulunurken, İSKİ yetkilileri vatandaşları su kullanımında dikkatli olmaya çağırıyor. Su Politikaları Derneği’nden yapılan açıklamada, “Barajlardaki doluluk oranı yüzde 20’lerin altına inerse, 2026 başında ciddi kısıtlama senaryoları gündeme gelebilir” ifadeleri yer aldı.





İstanbul’un su tablosu (19 Ekim itibarıyla)

Kazandere Barajı: %2,29

Pabuçdere Barajı: %8,74

Ömerli Barajı: %15,52

Darlık Barajı: %37,84

Elmalı Barajı: %49,32

Terkos Barajı: %29,13

Alibey Barajı: %13,29

Büyükçekmece Barajı: %28,35

Sazlıdere Barajı: %26,39

Istrancalar Barajı: %30,18

Toplam doluluk oranı: %24,13





Yağış umudu Kasım ayında