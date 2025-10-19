İSKİ İstanbul baraj doluluk oranını duyurmaya devam ediyor. İstanbul'un su ihtiyacını karşılayan barajlardaki doluluk miktarları, mevsimsel değişimler ve yağışın değişmesine göre düzenli olarak takip ediliyor.

İSKİ İstanbul baraj doluluk oranını duyurmaya devam ediyor. İstanbul'un su ihtiyacını karşılayan barajlardaki doluluk miktarları, mevsimsel değişimler ve yağışın değişmesine göre düzenli olarak takip ediliyor.

İstanbul'a su sağlayan barajlardaki doluluk oranları, İSKİ'nin verilerine göre 19 Ekim'de yüzde 24.3 oldu. Barajlardaki en yüksek su miktarı yüzde 49,27 ile Elmalı, en düşük su miktarı ise yüzde 2,36 ile Kazandere oldu.