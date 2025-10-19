Yeni Şafak
Baraj doluluk oranı açıklandı: Alibeyköy, Ömerli, Terkos, Kazandere... 19 Ekim İstanbul İSKİ baraj doluluk oranları son durum

19/10/2025, Pazar
G: 19/10/2025, Pazar
İstanbul baraj doluluk oranı
İSKİ, İstanbul'un baraj doluluk oranlarını düzenli olarak duyurmaya devam ediyor. İstanbul'da su bilgilerini merak edenler, İSKİ'nin resmi açıklamaları ile güncel baraj doluluk oranlarını öğrenebilmekte. İstanbul'a su sağlayan barajlardaki doluluk oranları, 19 Ekim 2025 günü itibariyle İSKİ'nin verilerine göre yüzde 24.3 olarak ölçüldü. Peki, İstanbul'da hangi barajda ne kadar su kaldı? İşte, Alibeyköy, Ömerli, Terkos, Kazandere ve diğer barajlardaki doluluk oranları...

İSKİ İstanbul baraj doluluk oranını duyurmaya devam ediyor. İstanbul'un su ihtiyacını karşılayan barajlardaki doluluk miktarları, mevsimsel değişimler ve yağışın değişmesine göre düzenli olarak takip ediliyor.
İSKİ İstanbul barajlarındaki doluluk oranı
nın ortalamasını açıkladı. Peki İstanbul barajları doluluk oranı yüzde kaç? İşte İSKİ İstanbul'da barajların doluluk oranı.

İstanbul barajları doluluk oranı yüzde kaç?

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) barajlardaki son durum verisini paylaştı. İstanbul'da etkili olan yağışlı havanın ardından barajlardaki su seviyesinde artış yaşandı.

İstanbul'a su sağlayan barajlardaki doluluk oranları, İSKİ'nin verilerine göre 19 Ekim'de yüzde 24.3 oldu. Barajlardaki en yüksek su miktarı yüzde 49,27 ile Elmalı, en düşük su miktarı ise yüzde 2,36 ile Kazandere oldu.

İstanbul'da hangi barajda ne kadar su var, doluluk oranı yüzde kaç?

İSKİ'nin paylaştığı
İstanbul barajları doluluk oranı
şu şekilde:

Sazlıdere: 26,64

Elmalı: 49,27

Kazandere: 2,36

Istrancalar: 28,96

Ömerli: 15,56

Terkos: 29,41

Pabuçdere: 9,1

Darlık: 38,12

Büyükçekmece: 29,02

