İSKİ, İstanbul'un baraj doluluk oranlarını düzenli olarak duyurmaya devam ediyor. İstanbul'da su bilgilerini merak edenler, İSKİ'nin resmi açıklamaları ile güncel baraj doluluk oranlarını öğrenebilmekte. İstanbul'a su sağlayan barajlardaki doluluk oranları, 9 Ekim 2025 günü itibariyle İSKİ'nin verilerine göre yüzde 26.4 olarak ölçüldü. Peki, İstanbul'da hangi barajda ne kadar su kaldı? İşte, Alibeyköy, Ömerli, Terkos, Kazandere ve diğer barajlardaki doluluk oranları...
İstanbul barajları doluluk oranı yüzde kaç?
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) barajlardaki son durum verisini paylaştı. İstanbul'da etkili olan yağışlı havanın ardından barajlardaki su seviyesinde artış yaşandı.
İstanbul'a su sağlayan barajlardaki doluluk oranları, İSKİ'nin verilerine göre 9 Ekim'de yüzde 26.4 oldu. Barajlardaki en yüksek su miktarı yüzde 49.74 ile Elmalı, en düşük su miktarı ise yüzde 12.65 ile Pabucdere oldu.
İstanbul'da hangi barajda ne kadar su var, doluluk oranı yüzde kaç?
Omerli 40.92
Elmali 49.74
Terkos 32.65
Alibey 15.56
BCekmece 31.19
Sazlidere 29.22
Istrancalar 24.56
Kazandere 2.42
Pabucdere 12.65