Özgün Meteoroloji"den İstanbula ani sel, su baskını, yıldırım, dolu ağışı, kuvvetli rüzgar uyarısı 2 saat içinde etkili olacak
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Meteoroloji"den İstanbul'a ani sel, su baskını, yıldırım, dolu ağışı, kuvvetli rüzgar uyarısı: 2 saat içinde etkili olacak

Son dakika İstanbul hava durumu haberi: İstanbul’da sağanak yağışı ve soğuk havalar ile ilgili Meteoroloji ve AFAD'dan uyarı üstüne uyarı geliyor. İstanbul’da soğuk havalar etkisini göstermeye başladı. Etkili olması beklenen sağanak yağış ve fırtına karşı Meteoroloji ve AFAD’dan açıklama geldi. Meteoroloji, önümüzdeki saatlerde İstanbul’da bazı ilçelerde gök gürültülü sağanağın etkili olacağını açıkladı. Ani sel, su baskını konusunda uyaran Meteoroloji, yağışların 2 saatlik periyotta İstanbul'da etkili olacağına da duyurdu. Peki İstanbul’da yağmur ne zaman yağacak? İstanbul’a yağmur yağışı saat kaçta başlayacak? İşte

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Haber Merkezi Yeni Şafak
İstanbul hava durumu tahminleri: İstanbul’da yağmur ne zaman başlayacak? Yağmur İstanbul’da saat kaçta yağacak?
İstanbul hava durumu

Meteoroloji, önümüzdeki 2 saatlik periyotta İstanbul'un batısında gök gürültülü sağanağın etkili olacağını açıkladı. Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu ağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiğini belirtti.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün internet sitesinden yapılan duyuruya göre, İstanbul'un batısında gök gürültülü sağanak etkili olacak.

  • Sağanağın, Silivri, Çatalca, Arnavutköy, Büyükçekmece'de yerel kuvvetli olması bekleniyor.

Kuvvetli yağışın önümüzdeki 2 saatlik periyotta etkili olacağı tahmin ediliyor.

İstanbullulara; ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu ağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısında bulunuldu.

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