Meteoroloji"den İstanbul'a ani sel, su baskını, yıldırım, dolu ağışı, kuvvetli rüzgar uyarısı: 2 saat içinde etkili olacak Son dakika İstanbul hava durumu haberi: İstanbul’da sağanak yağışı ve soğuk havalar ile ilgili Meteoroloji ve AFAD'dan uyarı üstüne uyarı geliyor. İstanbul’da soğuk havalar etkisini göstermeye başladı. Etkili olması beklenen sağanak yağış ve fırtına karşı Meteoroloji ve AFAD’dan açıklama geldi. Meteoroloji, önümüzdeki saatlerde İstanbul’da bazı ilçelerde gök gürültülü sağanağın etkili olacağını açıkladı. Ani sel, su baskını konusunda uyaran Meteoroloji, yağışların 2 saatlik periyotta İstanbul'da etkili olacağına da duyurdu. Peki İstanbul’da yağmur ne zaman yağacak? İstanbul’a yağmur yağışı saat kaçta başlayacak? İşte

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