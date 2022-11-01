Fenerbahçe'nin Dinamo Kiev ile oynayacağı maçın dördüncü hakemi Ivan Bebek oldu

UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele eden temsilcimiz Fenerbahçe'nin deplasmanda Dinamo Kiev ile karşı karşıya geleceği mücadele 3 Kasım Perşembe günü oynanacak. UEFA, Fenerbahçe'nin deplasmanda Dinamo Kiev ile oynayacağı mücadeleye skandal bir hakem ataması yaptı. Karşılaşmanın VAR hakemi ise İtalya Futbol Federsayonu'ndan Luca Pairetto yapacak. UEFA ilginç bir karara imza atarak maçın dördüncü hakemi olarak ise Hırvat hakem Ivan Bebek'i belirledi.

ivan bebek

Ivan Bebek Braga-Fenerbahçe maçında ne yaptı?

Ivan Bebek, 18 Mart 2016'de Fenerbahçe'nin deplasmanda Portekiz ekibi Braga ile oynadığı mücadeleyi yönetmişti. Maçın başından sonuna kadar Portekiz temsilcisi lehine taraflı bir yönetim sergileyen Bebek, çıkardığı kartlarla da skandal kararlar vermişti. Mücadele 1-1 devam ederken 66. dakikada Mehmet Topal'ı, 87. dakikada Alper Potuk'u ve 90. dakikada da Volkan Şen'e kırmızı kart göstererek, temsilcimizin sahadan 4-1 mağlubiyetle ayrılmasında büyük rol oynamıştı. Ivan Bebek ayrıca saha kenarında, verdiği kararlara tepki gösteren dönemin Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira'yı da tribüne göndermişti.

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Ivan Bebek kimdir?

Ivan Bebek, 30 Mayıs 1977, Rijeka’da doğdu. FIFA kokartlı Hırvat profesyonel futbol hakemi.

UEFA Şampiyonlar Ligi grup maçlarından 2007-08 sezonu'ndaki Lazio-Werder Bremen maçını ve 2008-09 sezonu'ndaki Bordeaux-CFR Cluj maçını yönetmiştir.

17 Mart 2016'da, 2015-16 UEFA Avrupa Ligi maçlarından SC Braga ile Fenerbahçe arasında Braga Belediye Stadyumu stadında oynanan maçı yöneten Bebek, Fenerbahçe takımına üç kırmızı kart ve sekiz sarı kart gösterek yoğun eleştiriler aldı. Maçın sonunda SC Braga 4-1 galip gelerek çeyrek finale yükseldi. Maçın ardından Fenerbahçe takımı "bahis manipülasyonu" iddiasında bulunarak Ivan Bebek'in telefon trafiği ve mal varlıklarının araştırılması için UEFA'ya talepte bulundu. 12 Haziran 2016'da şikayeti değerlendiren UEFA Hakem Komitesi, elit hakem grubunda yer alan Bebek'ın sınıfını birinci kategoriye düşürdü.

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