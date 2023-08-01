İzmir Büyükşehir Belediyesine bağlı metro ve tramvay işçileri greve gitti. Halkapınar metro istasyonu önünde toplanan işçiler grev pankartını astı. İZBAN'a bağlı metro ve tramvay dün hizmet vermemişti. Peki, 1 Ağustos salı günü bugün İzmir'de metro ve tramvay çalışıyor mu?

İZBAN METRO VE TRAMVAY AÇIK MI?

TİS görüşmelerinin olumsuz sonuçlanması ardından dün başlayan grev bugün de devam ediyor. Metro ve tramvay seferlerinin durdurulmasıyla otobüs duraklarında ve caddelerde yoğunluk yaşandı.

İzmir'de, 625 metro ve tramvay çalışanını ilgilendiren TİS görüşmelerinin olumsuz sonuçlanması nedeniyle metro ve tramvay seferleri durduruldu.

TİS GÖRÜŞMELERİ OLUMSUZ SONUÇLANDI

İzmir Metro A.Ş. adına yetkilendirilen Sosyal Demokrat Kamu İşverenleri Sendikası ile Türkiye Demiryolu İşçileri Sendikası arasındaki 625 çalışanı ilgilendiren TİS görüşmeleri olumsuz sonuçlandı.

Bunun üzerine, metro ve tramvay seferleri durduruldu.

625 çalışan greve çıkarken, grevin ikinci gününde de metro ve tramvayın çalışmaması nedeniyle İzmir'de duraklarda ve caddelerde yoğunluk oluştu.

Toplu ulaşım araçlarını kullanan çoğu vatandaş grev nedeniyle özel araçları ile trafiğe çıkarken, bazı vatandaşlar ise iş yerlerine gidebilmek için otobüs duraklarına koştu.

Tramvay ve metronun durdurulması sonucu mağdur olduğunu belirten Erem Karaboğa, “Dün Özdere’den geldim. 3 vesait yaparak geldim. Tabii ki bir takım aksaklıklar oluyor. Ulaşım zorluğu, hava da sıcak. Ek seferler koyuyorlar ama o da çözüm değil, trafik tıkandı. Umarım en kısa sürede çözüm bulunur" dedi.







