Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ile AFAD, Türkiye ve çevresindeki depremleri izleyen ve halka en doğru ve güncel bilgileri sunan önde gelen iki kurumdur. Vatandaşların sarsıntı hissettiği anda cep telefonlarından ve televizyon kanalları üzerinden bugün deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? sorularını soruyor. Son depremler anlık olarak AFAD ve Kandilli Rasathanesi internet sitesinde listelenmekte. Bugün İzmir’de deprem mi oldu? Az önce İzmir'de deprem oldu mu? İşte bu sorunun cevabı.