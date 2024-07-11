Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ile AFAD, Türkiye ve çevresindeki depremleri izleyen ve halka en doğru ve güncel bilgileri sunan önde gelen iki kurumdur. Vatandaşların sarsıntı hissettiği anda cep telefonlarından ve televizyon kanalları üzerinden bugün deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? sorularını soruyor. Son depremler anlık olarak AFAD ve Kandilli Rasathanesi internet sitesinde listelenmekte. Bugün İzmir’de deprem mi oldu? Az önce İzmir'de deprem oldu mu? İşte bu sorunun cevabı.
AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı son dakika deprem haberleri ile vatandaşlara güncel deprem haberleri vermeye devam ediyor. İzmir'de bugün irili ufaklı depremler AFAD tarafından kaydedildi.
KANDİLLİ RASATHANSİ SON DEPREMLER
Kandilli Rasathanesi: Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü, Türkiye ve kapsamlı depremleri izler ve raporlar. Kandilli Rasathanesi web dünyadaki son depremler hakkında bilgi alabilirsiniz. Kandilli Rasathanesi’nin meydana gelen depremlerle ilgili bilgileri aktardığı son depremler listesi şu şekilde: