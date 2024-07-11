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İzmir depremi son dakika haberleri

İzmir, aktif fay hatları üzerinde bulunan deprem açısından riskli bir bölgedir. Bu nedenle, bölgede her zaman depreme hazırlıklı olmak önemlidir. Son depremler AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından paylaşıldı. Peki Bugün İzmir’de deprem mi oldu, depremin büyüklüğü kaç, yıkılan bina oldu mu, göçük altında kalan var mı? İşte AFAD ve Kandilli son deprem listesi.

12:08 - 11/07/2024 Perşembe
Güncelleme: 12:08 - 11/07/2024 Perşembe
Yeni Şafak
İzmir'de deprem oldu mu?
İzmir'de deprem oldu mu?

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ile AFAD, Türkiye ve çevresindeki depremleri izleyen ve halka en doğru ve güncel bilgileri sunan önde gelen iki kurumdur. Vatandaşların sarsıntı hissettiği anda cep telefonlarından ve televizyon kanalları üzerinden bugün deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? sorularını soruyor. Son depremler anlık olarak AFAD ve Kandilli Rasathanesi internet sitesinde listelenmekte. Bugün İzmir’de deprem mi oldu? Az önce İzmir'de deprem oldu mu? İşte bu sorunun cevabı.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı son dakika deprem haberleri ile vatandaşlara güncel deprem haberleri vermeye devam ediyor. İzmir'de bugün irili ufaklı depremler AFAD tarafından kaydedildi.

KANDİLLİ RASATHANSİ SON DEPREMLER

Kandilli Rasathanesi: Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü, Türkiye ve kapsamlı depremleri izler ve raporlar. Kandilli Rasathanesi web dünyadaki son depremler hakkında bilgi alabilirsiniz. Kandilli Rasathanesi’nin meydana gelen depremlerle ilgili bilgileri aktardığı son depremler listesi şu şekilde:


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#İzmir
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