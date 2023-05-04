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Meteoroloji'den İzmir için sağanak yağış uyarısı

Meteoroloji’den, İzmir için sağanak yağış uyarısı geldi. İzmir'in doğusundaki ilçeler için yarın sabah saatlerinden itibaren gök gürültülü, kuvvetli sağanak yağmur beklendiği belirtilerek, olası olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi. Meteoroloji 5 Mayıs İzmir hava durumuna ilişkin detaylar haberimizde.

16:06 . 4/05/2023 Perşembe
Yeni Şafak
İzmir

İzmir

Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nden yapılan açıklamada, yarın saat 11.00'dan itibaren İzmir'in doğusundaki ilçeleri Kemalpaşa, Bayındır, Tire, Ödemiş, Kiraz ve Beydağ'da gök gürültülü, kuvvetli sağanak yağmur beklendiği duyuruldu. Sağanağın sabah saatlerinden itibaren il genelinde yerel kuvvetli (21-50 kg/m2) olacağının tahmin edildiği belirtildi. Ani sel, su baskını, yıldırım ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

İZMİR HAVA DURUMU



#izmir
#hava durumu
#meteoroloji
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