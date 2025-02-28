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İzmir'de iftar ve sahur saat kaçta? 1 Mart 2025 İzmir Ramazan imsakiyesi

İzmir'de iftar ve sahur saat kaçta? 1 Mart 2025 İzmir Ramazan imsakiyesi

14:1628/02/2025, Cuma
Yeni Şafak
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İzmir imsakiye
İzmir imsakiye

İzmir'de imsak, iftar ve sahur vakti saat kaçta? İzmir sahur vakitleri ne kadar kaldı? İzmir sahura kaç dakika var? Ankara iftar kaçta yapılacak? İzmir için sahur ve iftar saatleri saat kaçta bitiyor? Diyanet 1 mart 2025 İzmir Ramazan imsak vakti ve iftar saat kaçta okunuyor? Bugün sahura ne zaman kalkacağız? Bilgileri haberin detayında..

İzmir
2025, sahur vakti ve iftar saati detayları ile Diyanet tarafından yayınlandı. Ayların en hayırlısı ve bereketlisi Ramazan ayı 1 Mart Cumartesi günü itibarıyla başlıyor. İzmir ilk sahur ve iftar vakti 2025 Ramazan ayının gelmesi sebebiyle merak ediliyor.

İZMİR SAHUR VAKTİ NE ZAMAN?

Ramazan'ın ilk sahuruna 28 Şubat'ı 1 Mart'a bağlayan gece kalkılacak. Bu doğrutuda 1 Mart 2025 Cumartesi günü İzmir sahur (imsak) vakti 06:16 olacak.

İZMİR İFTAR VAKTİ 2025 SAAT KAÇTA?

İzmir iftar vakti 2025 Diyanet Ramazan İmsakiyesi ile belli oldu. Buna göre 1 Mart Cumartesi günü İzmir'de ilk iftar (akşam ezanı) saat 19:11'de olacak.

İZMİR RAMAZAN İMSAKİYESİ 2025

Gün Tarih İmsak (Sahur) Güneş Öğle İkindi Akşam (İftar) Yatsı (Teravih)

1 01.03.2025 06:16 07:37 13:29 16:39 19:11 20:27

2 02.03.2025 06:14 07:35 13:29 16:39 19:12 20:28

3 03.03.2025 06:13 07:34 13:28 16:40 19:13 20:29

4 04.03.2025 06:12 07:32 13:28 16:41 19:14 20:30

5 05.03.2025 06:10 07:31 13:28 16:41 19:15 20:31

6 06.03.2025 06:09 07:29 13:28 16:42 19:16 20:32

7 07.03.2025 06:07 07:28 13:28 16:42 19:17 20:33

8 08.03.2025 06:06 07:27 13:27 16:43 19:18 20:34

9 09.03.2025 06:04 07:25 13:27 16:43 19:19 20:35

10 10.03.2025 06:03 07:24 13:27 16:44 19:20 20:36

Kadir Gecesi nedir, ne zaman?

Kadir gecesi ramazan ayı içerisinde yer alan mübarek bir gecedir. Kur’an Kadir gecesinde indirilmeye başlanmıştır. 2024 Ramazan ayında Kadir gecesi 5 Nisan günüdür.

“Şüphesiz, biz onu (Kur’ân’ı) Kadir Gecesi’nde indirdik. Kadir Gecesi’nin ne olduğunu sen ne bileceksin! Kadir Gecesi bin aydan daha hayırlıdır. Melekler ve Ruh (Cibril) o gecede, Rab’lerinin izniyle her türlü iş için iner de iner. O gece, tan yerinin ağarmasına kadar bir esenliktir.” (Kadr, 87/1-5) “Ramazan ayı size yaklaştı. Onda bin aydan daha hayırlı olan bir gece vardır. Kim Kadir Gecesi’nin hayır ve bereketinden mahrum kalırsa bütün hayır ve bereketten mahrum kalır. Onun hayırından ancak hayırdan mahrum olan kimseler yararlanamaz” (İbn Mâce, “Savm”, 2) Kadir Gecesi’ni; yatsı namazını camide kılmak, tövbe ve istiğfar etmek, salât ve selam getirmek, dua ve zikretmek, Kur’ân okumak, namaz kılmak, hayır ve hasenat yapmak suretiyle değerlendirebiliriz.



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