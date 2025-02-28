Her Ramazan ayında olduğu gibi bu sene de imsakiye Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından paylaşıldı. Konya'da yaşayan ve oruç tutacak olanlar imsakiye listesini araştırıyor. Bu yıl 29 gün tutulacak oruç ibadeti için gün gün imsak vakitleri de belli oldu. Konya'nın sabah ve akşam ezanı saatlerinin yer aldığı imsakiyeyi sayfamızda sizlere aktarıyoruz. İşte 2025 Konya imsakiyesi.





KONYA İMSAKİYESİ 2025: İŞTE KONYA İFTAR VE SAHUR VAKİTLERİ





Diyanet İşleri Başkanlığı resmi internet sitesinde (www.diyanet.gov.tr) Konya ili için yayınladığı imsakiye şu şekildedir;

















İmsak nedir? Ne zaman başlar? Sabah ezanı okunmaya başladığında yeme içmeye kısa bir süre devam edilebilir mi?

Sözlükte “kendini tutmak, engellemek, el çekmek, geri durmak” anlamlarına gelen imsak, dinî bir kavram olarak, fecr-i sâdıktan, iftar vaktine kadar yemeden, içmeden, cinsel ilişki ve diğer orucu bozan şeylerden uzak durmak, el çekmek demektir. İmsakin zıttı iftardır.





Halk arasında ise “imsak” oruç tutmaya başlanan fecr-i sâdığın oluştuğu vakit anlamında kullanılır. Bu manada imsak, oruca başlama vakti demektir.

Oruca ne zaman başlanıp ne zaman bitirileceği Kur’ân-ı Kerîm’de şu şekilde açıklanmıştır: “(Ramazan gecelerinde) şafağın aydınlığını gecenin karanlığından ayırt edinceye (tan yeri ağarıncaya/fecr-i sâdığa) kadar yiyin, için. Sonra da akşama kadar (yiyip içmeden, cinsel ilişkide bulunmadan) orucu tamamlayın.” (el-Bakara, 2/187).





Takvimlerde gösterilen “imsak”, oruca başlama vaktini ifade eder. İmsak vakti aynı zamanda gecenin sona erdiği, yatsı namazı vaktinin çıkıp sabah namazı vaktinin girdiği andır. Ramazan ayında ezân da imsak vaktinin başlaması ile okunmaktadır. Bu sebeple ezânın başlaması ile yemeyi içmeyi terk etmek gerekir. Ezân başladığı sırada ağızda bulunan lokmanın yutulmasında bir sakınca yoktur.





Diyanet İşleri Başkanı Erbaş Konya'da hutbe irat etti





Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, cuma hutbesinde, lüks ve israfın sergilendiği, ihtiyaç sahiplerinin unutulduğu iftar sofralarının kurulmaması gerektiğini belirterek, "Mazluma, yoksula, kimsesize, yetim ve öksüze kol kanat gerelim, iftar sofralarımızı muhtaçlarla paylaşalım." dedi. Erbaş, Selçuk Üniversitesi Kampüs Camisi'nde hutbe irat etti, cuma namazını kıldırdı.





Hutbesinde, ramazan ayının bugün ilk teravihle karşılanacağını belirten Erbaş, "Teravih ki Sevgili Peygamberimiz'in kıldığı, kıldırdığı ve ümmetinin kılmasını istediği, sahabeden beri günümüzdeki şekliyle kılınan sünnet bir namazdır. Teravih yorulan ruhlarımızı dinlendiren, daralan gönüllerimizi ferahlatan, günahlarımızın affına vesile olan müstesna bir ibadettir." ifadelerini kullandı.





Erbaş, bu gece ramazanın bereketi olan sahura kalkılacağını ifade ederek, şöyle konuştu:





"Ramazan ayı, oruç ayıdır. Peygamber Efendimiz, 'Mübarek ramazan ayı geldi. Yüce Allah bu ayda oruç tutmayı farz kıldı. Bu ayda cennet kapıları açılır, cehennem kapıları kapanır.' buyurmaktadır. Mukim, akıllı ve büluğ çağına ermiş, hastalık ve yolculuk gibi dinen geçerli bir mazereti bulunmayan her Müslümanın ramazan ayında oruç tutması farzdır. Rükünlerine, şartlarına ve adaplarına riayet edilerek tutulan oruç, irademizi güçlendirir, gönlümüzü bencillik ve tamahkarlıktan kurtarır. Elimizi haramdan, dilimizi gıybet ve yalandan, ibadetlerimizi riyadan, kalbimizi günahlardan arındırır. Bizleri cehennemden uzaklaştırıp cennete yaklaştırır."





- "Camilerimize gelen çocuklarımızı incitmeyelim"





Ramazan ayında insanlar için bir hidayet rehberi, hak ile batılı birbirinden ayırmanın apaçık delili Kur'an-ı Kerim'in indirildiğini işaret eden Erbaş, "O halde, ramazanı on bir ayın sultanı kılan Kur'an-ı Kerim'i bol bol okuyalım, manası üzerinde düşünelim, onun hükümlerini hayatımıza aktarmanın daha çok gayretinde olalım. Çocuklarımıza Kur'an'ı, orucu, namazı, camiyi sevdirelim, muhabbet ve merhamet mekanı camilerimize gelen çocuklarımızı incitmeyelim. Onları güler yüz ve tatlı dille cemaatimiz arasına alarak namazın sükunetle kılınabilmesini sağlayalım." diye konuştu.:





- "Fahiş fiyatlarla insanları mağdur etmeyelim"





Erbaş, hayatın her anına ve alanına İslam'ın emir ve yasaklarını aktarmaya gayret edilmesini tavsiye ederek, şunları kaydetti:





"Dinimizde ve medeniyetimizde yeri olmayan, ramazanın ruhuna uygun düşmeyen eğlencelerle vaktimizi heba etmeyelim. İbadetlerimizi vaktinde eda etmeye özen gösterelim; zamanımızı ibadet vakitlerine göre ayarlayalım. Lüks ve israfın sergilendiği, ihtiyaç sahiplerinin unutulduğu iftar sofraları kurmayalım. Mazluma, yoksula, kimsesize, yetim ve öksüze kol kanat gerelim, iftar sofralarımızı muhtaçlarla paylaşalım. Orucu bahane ederek evde, iş yerinde ve trafikte gönül kırmayalım, huzursuzluk çıkarmayalım. Fırsatçılık yaparak fahiş fiyatlarla insanları mağdur etmeyelim. Müslümanlara zulmedenlere destek verenlerin ürünleriyle sofralarımızı donatmayalım."







