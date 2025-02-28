SİNOP İFTAR SAATLERİ DİYANET: Sinop İmsakiye ile sahur (imsak) vakti ve iftar saat kaçta?

Ramazan ayında oruç ibadetini yerine getirecek vatandaşlar, sahur ve iftar vakitlerini merak ediyor. Sinop’ta oruç süresinin uzun olması nedeniyle imsakiye bilgileri yakından takip ediliyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2025 Sinop İmsakiyesi ile gün gün sahur ve iftar saatleri belli oldu. İşte, Sinop’ta 29 günlük sahur ve iftar vakitleri…