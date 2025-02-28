SİNOP İFTAR SAATLERİ DİYANET: Sinop İmsakiye ile sahur (imsak) vakti ve iftar saat kaçta?

Ramazan ayında oruç ibadetini yerine getirecek vatandaşlar için sahur ve iftar vakitleri büyük önem taşıyor. Türkiye’nin en uzun oruç tutulan illerinden biri olan Sinop’ta, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan imsakiye ile sahur ve iftar saatleri netleşti. İşte, 2025 Ramazan İmsakiyesi’ne göre Sinop’ta iftar ve sahur saatleri…
Ramazan ayında oruç ibadetini yerine getirecek vatandaşlar, sahur ve iftar vakitlerini merak ediyor. Sinop’ta oruç süresinin uzun olması nedeniyle imsakiye bilgileri yakından takip ediliyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2025 Sinop İmsakiyesi ile gün gün sahur ve iftar saatleri belli oldu. İşte, Sinop’ta 29 günlük sahur ve iftar vakitleri…
SİNOP İFTAR VAKTİ VE SAHUR (İMSAK) SAAT KAÇTA?
1 Mart 2025 Cumartesi
Sahur (İmsak) Vakti: 05:42
İftar Vakti: 18:36
2 Mart 2025 Pazar
Sahur (İmsak) Vakti: 05:40
İftar Vakti: 18:37
3 Mart 2025 Pazartesi
Sahur (İmsak) Vakti: 05:39
İftar Vakti: 18:38
4 Mart 2025 Salı
Sahur (İmsak) Vakti: 05:37
İftar Vakti: 18:39
5 Mart 2025 Çarşamba
Sahur (İmsak) Vakti: 05:36
İftar Vakti: 18:41