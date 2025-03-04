İzmir imsakiye 2025, sahur vakti ve iftar saati detayları ile Diyanet tarafından yayınlandı. Ayların en hayırlısı ve bereketlisi Ramazan ayı 1 Mart Cumartesi günü itibarıyla başladı. İzmir'de günlük sahur ve iftar vakti 2025 Ramazan ayının gelmesi sebebiyle merak ediliyor.

İZMİR SAHUR VAKTİ NE ZAMAN?

İzmir'de 4 Mart 2025 Salıi günü sahur (imsak) vakti 06:12 olacak.

İZMİR İFTAR VAKTİ 2025 SAAT KAÇTA?

İzmir iftar vakti 2025 Diyanet Ramazan İmsakiyesi ile belli oldu. Buna göre 4 Mart Salı günü İzmir'de bugün iftar (akşam ezanı) saat 19:14'de olacak.

İZMİR RAMAZAN İMSAKİYESİ 2025

Gün Tarih İmsak (Sahur) Güneş Öğle İkindi Akşam (İftar) Yatsı (Teravih)

1 01.03.2025 06:16 07:37 13:29 16:39 19:11 20:27

2 02.03.2025 06:14 07:35 13:29 16:39 19:12 20:28

3 03.03.2025 06:13 07:34 13:28 16:40 19:13 20:29

4 04.03.2025 06:12 07:32 13:28 16:41 19:14 20:30

5 05.03.2025 06:10 07:31 13:28 16:41 19:15 20:31

6 06.03.2025 06:09 07:29 13:28 16:42 19:16 20:32

7 07.03.2025 06:07 07:28 13:28 16:42 19:17 20:33

8 08.03.2025 06:06 07:27 13:27 16:43 19:18 20:34

9 09.03.2025 06:04 07:25 13:27 16:43 19:19 20:35

10 10.03.2025 06:03 07:24 13:27 16:44 19:20 20:36

Oruca ne zaman ve nasıl niyet edilir?





Niyet etmek orucun şartlarındandır. Niyetsiz oruç sahih değildir. Kalben niyet etmek yeterli ise de niyeti dil ile ifade etmek menduptur. Oruç için sahura kalkılması da niyet sayılır.





Ramazan orucu, belli günlerde tutulmak üzere adanan oruçlar ile nâfile oruçlar için niyet etme vakti, güneşin batması ile ertesi gün tepe noktasına gelmesi öncesine (10 dk.) kadarki süredir ancak imsaktan sonra yapılacak niyetin geçerli olması için bu vakitten itibaren bir şey yenilip içilmemiş, oruca aykırı bir iş yapılmamış olması gerekir. Aksi takdirde gündüz niyet caiz olmaz (Kâsânî, Bedâî’, 2/85). Bu oruçlar için “yarınki orucu tutmaya” şeklinde mutlak niyet yeterlidir. Bununla birlikte geceden niyet edilmesi ve “yarınki Ramazan orucuna” şeklinde orucun belirlenmesi daha faziletlidir. Ramazan’ın her günü için ayrı niyet edilmesi gerekir (Mevsılî, el-İhtiyâr, 1/126-127).





Kaza, keffaret ve bir zamana bağlı olmaksızın adanan oruçlar için gün batımından itibaren en geç imsak vaktine kadar niyet edilmiş olmalıdır. Bu tür oruçlara niyet edilirken, “falanca kaza, keffaret veya adak orucuna” şeklinde belirtilmesi gerekir.

Şâfiî mezhebine göre ise nâfile dışındaki tüm oruçlara geceden niyet edilmelidir. İmsak vaktine kadar niyet edilmemişse o günün orucu geçerli olmaz. Nâfile oruçlara ise güneş tepe noktasına gelmeden öncesine kadar niyet edilebilir (Şirâzî, el-Mühezzeb, 1/331-332).





Kadir Gecesi nedir, ne zaman?

Kadir gecesi ramazan ayı içerisinde yer alan mübarek bir gecedir. Kur’an Kadir gecesinde indirilmeye başlanmıştır. 2024 Ramazan ayında Kadir gecesi 5 Nisan günüdür.

“Şüphesiz, biz onu (Kur’ân’ı) Kadir Gecesi’nde indirdik. Kadir Gecesi’nin ne olduğunu sen ne bileceksin! Kadir Gecesi bin aydan daha hayırlıdır. Melekler ve Ruh (Cibril) o gecede, Rab’lerinin izniyle her türlü iş için iner de iner. O gece, tan yerinin ağarmasına kadar bir esenliktir.” (Kadr, 87/1-5) “Ramazan ayı size yaklaştı. Onda bin aydan daha hayırlı olan bir gece vardır. Kim Kadir Gecesi’nin hayır ve bereketinden mahrum kalırsa bütün hayır ve bereketten mahrum kalır. Onun hayırından ancak hayırdan mahrum olan kimseler yararlanamaz” (İbn Mâce, “Savm”, 2) Kadir Gecesi’ni; yatsı namazını camide kılmak, tövbe ve istiğfar etmek, salât ve selam getirmek, dua ve zikretmek, Kur’ân okumak, namaz kılmak, hayır ve hasenat yapmak suretiyle değerlendirebiliriz.















