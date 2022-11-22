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İzmir TOKİ arsa başvuru sonuçları isim listesi belli oldu mu?

TOKİ arsa kura çekilişinde heyecanlı bekleyiş sürüyor. TOKİ arsa başvurularını sona ermesiyle birlikte vatandaşlar, kura sonucu için gözünü TOKİ'den gelecek son dakika açıklamasına çevirdi. TOKİ kura sonuçlarının açıklanmasının ardından hak sahipleri için sözleşme imzalama ve peşinatlarını ödeme sürecine girmiş olacak. 25 bin arsa kontenjanının verildiği İzmir müstakil ve hisseli arsa kura çekiliş tarihleri ise henüz açıklanmadı. Peki İzmir TOKİ arsa başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? TOKİ İzmir arsa kura çekiliş sonuçları nereden nasıl öğrenilecek? İşte detaylar.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
İzmir TOKİ arsa başvuru sonuçları isim listesi belli oldu mu?
İzmir TOKİ arsa kura sonuçları

İzmir TOKİ kura çekiliş tarihleri başvuru yapanlarca araştırılıyor. TOKİ arsa başvurusu sona erdi. Proje kapsamında arsa için 1 milyon 177 bin 56 başvuru yapıldığını kaydeden Bakan Kurum, “Müstakil arsa için 956 bin 79, müşterek arsa için 220 bin 977 başvuru oldu. İş yeri için ise 73 bin 135 başvuru var. Şimdiden hayırlı olsun.” ifadelerini kullandı. Peki İzmir TOKİ arsa başvurusu sonuçları ne zaman açıklanacak? İzmir TOKİ 2022 arsa başvuru sonuçları isim listesi nereden açıklanacak?

İzmir TOKİ arsa kura sonuları ne zaman açıklanacak?

TOKİ kura çekilişi ilk olarak Doğu Anadolu Bölgesinde yer alan 12 ilde tamamlandı. TOKİ Sosyal Konut Projesi'nde ikici etap kura çekimi başladı. 11 ilde 29 bin 363 konut için kura çekimleri 17-28 Kasım arasında yapılacak. TOKİ arsa başvurları da tamamlandı. 100 bin arsa satışının olduğu İzmir TOKİ arsa kura çekiliş tarihleri ise henüz açıklanmadı. Konuyla ilgili açıklama yapıldığında haberimizde yer vereceğiz.

İzmir TOKİ arsa kura çekiliş sonuçları nasıl öğrenilir?

TOKİ kura çekimi hakkında konuşan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Murat Kurum, "Kuralarımız noter huzurunda, şeffaf bir şekilde ve canlı yayın olarak TOKİ’mizin resmi sosyal medya hesaplarından takip edilebilecek." dedi. TOKİ İzmir arsa kura çekilişleri canlı yayını kurumun resmi sosyal medya hesapları üzerinden izlenebiliyor. Bu hesaplara Twitter ve Facebook üzerinden erişebilir ya da aşağıdaki bağlantı üzerinden canlı olarak izleyebilirsiniz.

İZMİR TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ CANLI İZLE

İzmir TOKİ arsa kuraları nasıl çekilecek?

Kura noter huzurunda TOKİ denetiminde çekilecek. Başvuru sahipleri arasında "Hak Sahibi Belirleme Kurası", noter huzurunda, TOKİ yetkilileri denetiminde çekilecek. Kura yeri ve programı TOKİ'nin internet sayfasında açıklanacak.

Kurada, hak sahibi olamayanlar başvuru bedellerini, kura çekiliş tarihinden itibaren 5 iş günü sonrasında başvuru yapılan bankanın yetkili şubeleri ve ATM'lerinden geri alabilecek.

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