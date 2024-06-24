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Kabine Toplantısı ne zaman yapılacak, bugün var mı? Emekli ve memur maaşlarına zam ile taşeron işçilere kadro ve 3600 ek gösterge kabine gündeminde!

Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta, bu hafta var mı gibi sorular vatandaşların gündemindeki yerini aldı. İki haftada bir genellikle Pazartesi günü gerçekleşen Bakanlar Kurulu toplantısı ardından ekran başında Kabine kararları bekleniyor. Emekli ve memur maaşlarına zam ile taşeron işçilere kadro ve 3600 ek gösterge kabine gündem maddeleri arasında. Peki, 24 Haziran 2024 Kabine Toplantısı var mı, gündeminde neler var? İşte, toplantı tarihi hakkında merak edilenler...

10:55 - 24/06/2024 Pazartesi
Yeni Şafak
Kabine Toplantısı
Kabine Toplantısı

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında Kabine Toplantısı gerçekleşiyor. En son 4 Haziran'da gerçekleşen Kabine Toplantısı sonrası gözler yeni tarihe çevrildi. Yeni Kabine Toplantısı gündeminde 9. Yargı Paketi, Gazze'de son durum, emekli ve memur maaşlarının yer alması bekleniyor. Peki, Kabine Toplantısı ne zaman yapılacak, 24 Haziran'da olacak mı?

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN?

Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısının tarihi henüz belli olmadı.

Bakanlar Kurulu Toplantısının 24 Haziran Pazartesi günü olması bekleniyor.

Ancak günlük programda konuya dair bilgi bulunmuyor.

Konuyla ilgili açıklama geldiği zaman haberlerimizde yer vereceğiz.

KABİNE TOPLANTISI'NIN GÜNDEM MADDELERİ NELER?

Kabine Toplantısında enflasyonla mücadele ve bu kapsamda atılacak adımlar ele alınacak.

Terörle mücadele, Gazze'deki son durum ve memur maaş zamları da diğer başlıklar arasında yer alacak.

"EMEKLİLERİN BAYRAM İKRAMİYELERİNİ 10-14 HAZİRAN'DA HESAPLARINA YATIRACAĞIZ"

Asgari ücret 17 bin 2 TL olarak belirlendi. Bir önceki döneme göre net asgari ücret artışı yüzde 49 olarak gerçekleşti. Memurlarımızın maaşlarını Temmuz 2023'te en düşük 22 bin TL'ye, Ocak 2024 itibariyle 33 bin TL'ye çıkardık. Toplu sözleşme görüşmelerinde 11 hizmet kolunun tamamında mutabakat sağlandı. En düşük emekli aylığında net yüzde 82 artışa gittik. Ekim ayında emeklilerimizin tamamına bir defaya mahsus olmak üzere 5'er bin lira ödedik. Kurban Bayramı ikramiyelerimizi 10-14 Haziran tarihileri arasında emeklilerimizin hesaplarına yatırıyoruz. Böylece tek kalemde emeklilerimize 42 bin TL tutarında ödeme yapacağız. Kamu bankalarımızın öncülüğünde emeklilerimize ödenen promosyonların artmasını sağladık.



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