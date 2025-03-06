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Kaç kişi Suriye'ye geri döndü? Erdoğan açıkladı

Kaç kişi Suriye'ye geri döndü? Erdoğan açıkladı

20:166/03/2025, Perşembe
G: 6/03/2025, Perşembe
Yeni Şafak
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye'ye dönenlerin sayısını açıkladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye'ye dönenlerin sayısını açıkladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bu akşam Polis, Jandarma, Sahil Güvenlik Personeli ve Güvenlik Korucuları ile İftar Programı'nda konuştu. Suriye'ye dönenlerin sayısı hakkında bilgi paylaşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Bugüne kadar Suriye’ye güvenli bir şekilde dönen kardeşlerimizin sayısı ise 873 bini buldu' ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Polis, Jandarma, Sahil Güvenlik Personeli ve Güvenlik Korucuları ile İftar Programı'nda önemli açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye'ye dönenlerin sayısı hakkında da bilgilendirme yaptı.


SURİYE'YE KAÇ KİŞİ GERİ DÖNDÜ?


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suriye'ye dönenlerin sayısı hakkında yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi;

Suriye halkı 61 yıllık karanlığın ardından zalim rejimi devirdi ve özgürlüğüne kavuştu. Bugüne kadar Suriye’ye güvenli bir şekilde dönen kardeşlerimizin sayısı ise 873 bini buldu. Suriye’de düzen ve istikrar güçlendikçe inşallah bu sayı daha da artacak.

Türkiye'de doğan ve yaşayan yaklaşık 875 bin Suriyeli çocuk var

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Türkiye'de bulunan Suriyelilerin demografik bilgilerini titizlikle tuttuklarını dile getirerek, "2 milyon 920 bin Suriyelinin yüzde 61'i Halepli, bunun sayısı 1 milyon 239 bin. İkinci sırada İdlib geliyor, 187 bin, yüzde 9'un biraz üzerinde. Deyrizor 106 bin, yüzde 5,22 civarında. Hama 102 bin, yüzde 5 civarında. Haseke yüzde 4,74. Şam yüzde 4,30 diye sıralanıyor. Burada şunu söyleyelim, Türkiye'de doğan ve yaşayan yaklaşık 875 bin Suriyeli çocuk var, gidenler hariç. 2 milyon 920 binin yüzde 30'u Türkiye'de doğan çocuklar. Bunların hepsini biliyoruz ve dönüşler de bu istikamette oluyor." ifadelerini kullandı.



#Suriye
#Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan
#Suriye'ye dönenler

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