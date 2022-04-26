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Özgün Kadir Gecesi mesajları Resimli, resimsiz, görsel, kısa, anlamlı, güzel Kadir Gecesi mesajları
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Kadir Gecesi mesajları: Resimli, resimsiz, görsel, kısa, anlamlı, güzel Kadir Gecesi mesajları

En güzel Kadir Gecesi mesajlarını sizler için hazırladık. Bin aydan daha hayırlı Kadir Gecesi 27 Nisan Çarşamba günü idrak edilecek. Haberimizde en güzel ve anlamlı Kadir Gecesi mesajlarını bulabilirsiniz. Sizler için derlediğimiz SMS olarak gönderebileceğiniz, Facebook, Twitter, sosyal medyada paylaşabileceğiniz Kadir Gecesi mesajları haberimizde.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Kadir Gecesi mesajları: Resimli, resimsiz, görsel, kısa, anlamlı, güzel Kadir Gecesi mesajları
İslam dininde bin aydan daha hayırlı kabul edilen Kadir Gecesi, idrak edilecek.

Ramazanın 27. gecesine denk gelen ve Kur'an-ı Kerim'de "Bin aydan daha hayırlı" olduğu bildirilen Kadir Gecesi yarın idrak edilecek.

İslam dininde bin aydan daha hayırlı olan Kadir gecesi bu yıl 27 Nisan Çarşamba günü idrak edilecek. Biz de sizler için sevdiklerinize mesajla gönderebileceğiniz en güzel Kadir gecesi mesajlarını derledik.

Kadir gecesi mesajları 2021

Kur'an-ı Kerim'de "Kadir Suresi"nde bu gece şöyle anlatılıyor: "Şüphesiz, biz onu (Kur'an-ı) Kadir gecesinde indirdik. Kadir gecesinin ne olduğunu sen ne bileceksin! Kadir gecesi bin aydan daha hayırlıdır. Melekler ve ruh (Cebrail) o gecede, Rablerinin izniyle her türlü iş için iner de iner. O gece, tan yeri ağarmasına kadar bir esenliktir."(Kadir Suresi 1-5)

Kadir gecesi mesajları
Kadir gecesi mesajları

Allahümme inneke afüvvün tühıbbü'l-afve fa'fu annî: Allah'ım sen çok affedicisin, affi seversin, beni affet. Kadir geceniz mübarek olsun.

Kadir gecesi mesajları.
Kadir gecesi mesajları.

Kim Kadir gecesini, faziletine inanarak ve alacağı sevabı Allah'tan bekleyerek ibadet ve taatla geçirirse geçmiş günahları bağışlanır. (Buhârî, Kadir, 1) Kadir geceniz mübarek olsun.

Bin aydan daha hayırlı Kadir geceniz mübarek olsun.

Kadir gecesi mesajları
Kadir gecesi mesajları

Allah'ım! Geçmiş ve gelecek, gizli ve açık bütün günahlarımı bağışla! Benim ilâhım Sensin. Senden başka ilâh yoktur. (Buhârî, Tevhîd, 35) Kadir geceniz mübarek olsun.

Ya Rab, kusurumuzu affet. Bizi kendine kul kabul et. Emanetini kabzetmek zamanına kadar bizi emanette emin kıl. Amin! Kadir geceniz mübarek olsun.

Kadir gecesi mesajları
Kadir gecesi mesajları

Allah'ım rızkımıza bolluk, kalbimize ferahlık, ömrümüze bereket ver! Amin. Kadir geceniz mübarek olsun.

Gün vardır, bin yıldan uzun gelir bize, bir yıl vardır bir günden kısa gelir bize. Bire bin yazılan bu gecede dua edelim Rabbimize. Kadir geceniz mübarek olsun.

Kadir gecesi mesajları
Kadir gecesi mesajları

Bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesi'nde, kainatın yaratıcısı ve alemlerin Rabbi dualarınızı kabul etsin.

Kadir gecesi mesajları
Kadir gecesi mesajları

Bir damla umut serpilsin yüreğine, bin tatlı umut dolsun günlerine, hayallerin gerçekleri bulsun, bütün duaların kabul, Kadir geceniz mübarek olsun!

En güzel Kadir gecesi mesajları burada
FOTOĞRAF 10
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Kadir Gecesi mesajları
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Kadir Gecesi mesajları
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Kadir Gecesi mesajları
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Kadir Gecesi mesajları
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Kadir Gecesi mesajları
Title
Kadir Gecesi mesajları
Title
Kadir Gecesi mesajları
Title
Kadir Gecesi mesajları
Title
Kadir Gecesi mesajları
En güzel Kadir gecesi mesajları burada
En güzel Kadir Gecesi mesajları burada. Bin aydan daha hayırlı Kadir Gecesi yarın gece idrak edilecek. Haberimizde en güzel ve anlamlı Kadir Gecesi mesajlarını bulabilirsiniz. Sizler için derlediğimiz SMS olarak gönderebileceğiniz, Facebook, Twitter, sosyal medyada paylaşabileceğiniz Kadir Gecesi mesajları haberimizde.


Kadir Gecesinde nasıl dua edelim?

  • Hz. Aişe (r.anha) Rasûlüllah (s.a.s)'e demiştir ki:
  • "Ey Allah'ın Rasûlü! Kadir Gecesi'ne rastlarsam nasıl dua edeyim?" diye sordum. Rasûlüllah (s.a.s):
  • "Allahümme inneke afüvvün tühıbbü'l-afve fa'fu annî: Allah'ım sen çok affedicisin, affi seversin, beni affet." diye dua et, buyurdu." (Tecrîd-i Sarih Tercemesi, VI, 314).

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