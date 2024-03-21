Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kayseri Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenen mitingde konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan burada yaptığı konuşmada milyonlarca emekliye promosyon müjdesini verdi. Peki emekli banka promosyonları ne kadar? Ziraat Bankası, Halkbak, Vakıfbank ne kadar promosyon ücreti verecek? İşte detaylar.
EMEKLİ BANKA PROMOSYONLARI NE KADAR?
Kamu bankalarının yeni emekli promosyon rakamlarını açıklayan Erdoğan, "Kamu bankalarımız bu yıl ki promosyon ödemelerini 8 ila 12 bin lira olarak belirledi. Emeklilerimiz maaşları aldıkları yerlerden bu ödemeleri alabilecekler. Yeni banka promosyonlarının emeklilerimize hayırlı olmasını diliyorum" dedi. İşte Erdoğan'ın konuşmasının detayları:
"Yılın ikinci yarısında enflasyon hızlı bir düşüşe geçecek. İnsanlarımızın refah seviyesini eskisinin de üzerine çıkaracağız. İlk kez 2017'de emeklilerimize banka promosyonu ödenmesini başlatmıştık. Kamu bankaları bu yılki promosyon ödemelerini 8 bin ile 12 bin lira arasında belirledi. Diğer bankaların da bu rakamların altında kalmayacağına inanıyorum.
ZİRAAT BANKASI EMEKLİ PROMOSYON ÜCRETİ
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları öncesi Ziraat Bankası'nın emekli promosyon ücreti şöyle idi:
- 3.500 TL altında emekli aylığı alanlara 3.000 TL,3.500 TL ila 7.500 TL arasında emekli aylığı alanlara 3.500 TL,
- 7.500 TL ila 10.000 TL arasında emekli aylığı alanlara 4.500 TL,
- 10.000 TL üzerinde emekli aylığı alanlara 5.000 TL tutarında olmak üzere,
- 3 yıllık peşin promosyon ödemesi yapılmaktadır.
HALK BANK EMEKLİ PROMOSYON ÜCRETİ
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları öncesi Halk Bank emekli promosyon ücreti aşağıdaki gibi olarak veriliyordu:
- 3.500 TL altı- 3.000 TL
- 3.500 - 7.499 TL
- 3.500 TL- 7.500 - 9.999 TL
- 4.500 TL
- 10.000 TL ve üzeri - 5.000 TL
VAKIFBANK EMEKLİ PROMOSYON ÜCRETİ
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları öncesi Vakıfbank emekli promosyon ücreti şöyle idi:
- 3.500.-TL ye (3.500.-TL hariç) kadar olanlara 3 yıl için toplam 3.000.- TL,3.500 - 7.500.-TL (7.500.-TL hariç) arasında olanlara 3 yıl için toplam 3.500.- TL,
- 7.500 – 10.000.-TL (10.000.-TL hariç) arasında olanlara 3 yıl için toplam 4.500.- TL,
- 10.000.-TL ve üzeri olanlara 3 yıl için toplam 5.000.- TL
E-DEVLET PROMOSYON BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Maaş yatırma ve çekme konusunda herhangi bir kısıtlama söz konusu değilse emekliler maaşlarını istedikleri bankalardan alabiliyor.
Maaşlarını taşımak isteyenler bankaya bildirim yapmak zorunda. Bildirim banka şubelerinden veya e-Devlet üzerinden yapılabiliyor.
Daha avantajlı bir promosyon olması durumunda taahhüt süresi dolmadan da banka değişikliği yapılabiliyor. Ancak mevcut bankada kalınan sürenin promosyonu alınıyor, kalanını ise iade ediliyor.