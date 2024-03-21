SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yapılan zamlar ve bayram ikramiyesi artışları, emekliler arasında büyük bir heyecan yarattı. Son açıklamalara göre, emekli zammı yüzde 11,68'lik ek zam ile yüzde 49,25'e çıkarıldı ve Ocak-Haziran dönemi için en düşük emekli maaşı 10 bin TL'ye yükseltildi. Ayrıca, bayram ikramiyesi yüzde 50 artışla 2024 yılında toplam 6 bin TL olarak ödenecek. AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin'in katıldığı bir TV programında yaptığı açıklama, 16 milyon emekliyi heyecanlandırdı ve bu konu hakkında gelecek açıklamalar yakından takip ediliyor. İşte emekliye seyyanen zam için son gelişmeler...