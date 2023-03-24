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Kars imsakiyesi 2023

2023 Kars İmsakiye listesi haberimizde. Tüm dünyada imsak vaktiyle başlayacak olan Ramazan orucu akşam ezanıyla iftar yapılacak. İl ve ülkelere göre iftar vakti ve sahur vakti farklılık göstermektedir. İşte Kars İmsakiye 2023: Kars İftar Vakti - Kars Sahur Vakti - Kars İmsak Vakti.

08:29 . 24/03/2023 Cuma
Yeni Şafak
Kars imsakiyesi

Kars imsakiyesi

Diyanet tarafından 2023 Kars Ramazan İmsakiyesi yayımlandı. On bir ayın sultanı olan ramazanın gelmesi ile birlikte ilk oruç çarşambayı perşembeye bağlayan gece kalkılacak olan sahur ile birlikte tutulmaya başlanılacak. Kars sahur vakti saat kaçta başlıyor ve bitiyor sorusunun yanıtı oruç tutacak kişiler için Kars imsakiye verileri içerisinde yer alıyor.

KARS RAMAZAN İMSAKİYESİ 2023

Kars imsak, sahur ve iftar vakti 2023 Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açıklandı. İmsakiye bilgilerine göre oruç ibadetlerine yön verecek olanlar, sahur saatlerine göre oruçlarına niyet edecek. Faziletleri saymakla bitmeyecek kadar çok olan Ramazan ayında 2023 Ramazan İmsakiyesi bilgileri baz alınacak.

İMSAK NEDİR?

İmsak Ramazan ayında oruç tutacak Müslümanların sahur sonrasında sabah ezanı ile birlikte başlayan yeme ve içmeyi bırakma zamanıdır. Kelime manası, kendini tutmak, bir şeyden el çekmektir. Takvimlerde, imsak'ın günlere ve illere göre başlama saatleri belirtilir.

Sözlükte “kendini tutmak, engellemek, el çekmek, geri durmak” anlamlarına gelen imsak, dinî bir kavram olarak, fecr-i sâdıktan, iftar vaktine kadar yemeden, içmeden, cinsel ilişki ve diğer orucu bozan şeylerden uzak durmak, el çekmek demektir. İmsakın zıttı iftardır.

Halk arasında ise “imsak” oruç tutmaya başlanan fecr-i sadığın oluştuğu vakit anlamında kullanılır. Bu manada imsak, oruca başlama vakti demektir.

Oruca ne zaman başlanıp ne zaman bitirileceği Kur’an-ı Kerim’de şu şekilde açıklanmıştır: “(Ramazan gecelerinde) şafağın aydınlığını gecenin karanlığından ayırt edinceye (tan yeri ağarıncaya/fecr-i sâdığa) kadar yiyin, için. Sonra da akşama kadar (yiyip içmeden, cinsel ilişkide bulunmadan) orucu tamamlayın.” (Bakara, 2/187)

Takvimlerde gösterilen “imsak”, oruca başlama vaktini ifade eder. İmsak vakti aynı zamanda gecenin sona erdiği, yatsı namazı vaktinin çıkıp sabah namazı vaktinin girdiği andır. Ezan da imsak vaktinin başlaması ile okunmaktadır. Bu sebeple ezanın başlaması ile yemeyi içmeyi terk etmek gerekir. Ezan başladığı sırada ağızda bulunan lokmanın yutulmasında bir sakınca yoktur.



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