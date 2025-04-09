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Kastamonu için zirai don uyarısı yapıldı

Kastamonu için zirai don uyarısı yapıldı

16:149/04/2025, Çarşamba
IHA
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Zirai don
Zirai don

Kastamonu Valiliği tarafından, gece saatlerinde hava sıcaklığının sıfır derecenin altına düşeceğinin beklenmesi sebebiyle yaşanabilecek zirai don olaylarına karşı dikkatli olunması istenildi.

Meteoroloji tarafından Kastamonu için soğuk hava tahmini yapıldı. Yapılan tahminin ardından Kastamonu Valiliği tarafından yapılan duyuruda, Kastamonu'da hava sıcaklığının sıfır derecenin altına düşmesinin beklendiği belirtilerek, zirai don olaylarına karşı vatandaşlar uyarıldı.

KASTAMONU İÇİN ZİRAİ DON UYARISI YAPILDI

Yapılan duyuruda, "Yapılan son meteorolojik değerlendirmelere göre Kastamonu genelinde hava sıcaklıklarının gece saatlerinden itibaren sıfır derecenin altına düşmesi beklenmektedir. Buzlanma ve zirai don nedeniyle başta çiftçilerimiz olmak üzere vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olması gerekmektedir" ifadelerine yer verildi.



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