Kastamonu için zirai don uyarısı yapıldı

Meteoroloji tarafından Kastamonu için soğuk hava tahmini yapıldı. Yapılan tahminin ardından Kastamonu Valiliği tarafından yapılan duyuruda, Kastamonu'da hava sıcaklığının sıfır derecenin altına düşmesinin beklendiği belirtilerek, zirai don olaylarına karşı vatandaşlar uyarıldı.

Yapılan duyuruda, "Yapılan son meteorolojik değerlendirmelere göre Kastamonu genelinde hava sıcaklıklarının gece saatlerinden itibaren sıfır derecenin altına düşmesi beklenmektedir. Buzlanma ve zirai don nedeniyle başta çiftçilerimiz olmak üzere vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olması gerekmektedir" ifadelerine yer verildi.