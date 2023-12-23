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Kaymakamlık sınav sonuç tarihi belli oldu! 2023 Kaymakam Adaylığı Giriş Sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenen 2023 İçişleri Bakanlığı Kaymakam Adaylığı Giriş Sınavı (2023-Kaymakamlık), büyük bir katılımla gerçekleşti. Sınav, Türkiye genelinde 7 il ve 9 sınav merkezindeki 47 binada düzenlenirken, toplamda 22 bin 15 adayın bu önemli sınava katılım sağladığı bilgisi paylaşıldı. Peki Kaymakamlık-2023 sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

12:43 - 23/12/2023 суббота
Yeni Şafak
Kaymakamlık sonuçları
Kaymakamlık sonuçları

2023 İçişleri Bakanlığı Kaymakam Adaylığı Giriş Sınavı (2023-Kaymakamlık) tamamlandı. Gözler bu kez sınav sonuçlarına çevrildi. ÖSYM tarafından Kaymakamlık sınavı soru ve cevapları yayımlandı. Peki; Kaymakamlık sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

KAYMAKAMLIK SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2023 İçişleri Bakanlığı Kaymakam Adaylığı Giriş Sınavı'nın sonuçları henüz açıklanmadı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca (ÖSYM) düzenlenen İçişleri Bakanlığı Kaymakam Adaylığı Giriş Sınavı'nın sonuçları için duyuru yapılır yapılmaz haberimizde gelişmelere yer verilecektir.

KAYMAKAMLIK SINAVI SORU VE CEVAPLARI YAYIMLANDI MI?

2023-Kaymakamlık sınavı, 7 il ve 9 sınav merkezindeki 47 binada 22 bin 15 adayın katılımıyla gerçekleştirildi.

Sınava başvuran adaylar, temel soru kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamına, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden erişebilecek. Temel soru kitapçığı görüntüleme süreci, 13 Aralık 2023 tarihinde saat 23.59'da sonlandı.




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