Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) tercihleri başladı. KPSS-2023/2 Tercih kılavuzu memur olma hayali kuran binlerce aday tarafından araştırılmaya başladı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) tercihleri başladı. KPSS tercih ekranı ile adaylar tercih işlemlerini gerçekleştiriyor. Peki, KPSS-2023/2 tercihleri ne zaman bitecek? Son gün ne zaman? İşte detaylar...