Kayserispor- Çaykur Rizespor maç özeti

Kayserispor, Spor Toto Süper Lig’in 8. haftasında evinde Çaykur Rizespor karşılaştı. Mücadelenin ilk yarısı Rizespor’un 1-0 üstünlüğü ile sona erdi. İkinci yarıda gelen karşılıklı gollerle maç 2-2 bitti.

KAYSERİSPOR-ÇAYKUR RİZESPOR MAÇ ÖZETİ

Maçtan dakikalar (ilk yarı)

21. dakikada ara pasında ceza sahası içinde topla buluşan Bilal’in vuruşunda meşin yuvarlak Gökhan’da kaldı.

25. dakikada ceza sahası içerisinde topla buluşan Süleyman, iyi pasla topu Saadane’ye bıraktı. Saadane’nin vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 0-1

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

57. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Vedat Muriç’in vuruşunda meşin yuvarlak direğin yanından dışarı çıktı.

61. dakikada Bilal’in açtığı ortada top ceza sahası içerisinde Saadane’nin eline değince hakem penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Chery, düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 1-1

69. dakikada Chery’in ara pasında ceza sahası içerisinde topla buluşan Umut Bulut’un vuruşunda top kaleyi bulmadı.

74. dakikada Varela’nın sol kanattan yaptığı ortada ceza sahası içinde iyi yükselen Umut Bulut, düzgün bir kafa vuruşuyla meşin yuvarlak ağlara gönderdi. 2-1

86. dakikada gelişen Çaykur Rizespor atağında ceza sahası dışında topla buluşan Ali Çamdalı’nın uzaktan düzgün bir vuruşla topu ağlarla buluşturdu. 2-2

KAYSERİSPOR RİZESPOR MAÇ ÖZETİ

Stat: Kadir Has

Hakemler: Fırat Aydunus xx, Aleks Taşçıoğlu xx, Yusuf Bozdağan xx

Kayserispor: Lung xx, Atila Turan xx, Levent Gülen xx, Lopes xx, Sapunaru xx (Mert dk. 90 ?), Chery xx, Bilal xx (Varela dk. 71 xx), Mensah xx (Asamoah Gyan dk. 80 ?), Rotman x, Şamil Çinaz xx, Umut Bulut xxx

Yedekler: Muammer, Doğan, Adem Doğan, Kucher, Kravets

Teknik Direktör: Ertuğrul Sağlam

Çaykur Rizespor: Gökhan xx, Mehmet Uslu xx, Orhan xx, Brabec xx, Saadane xx, Boldrin xx, Samudio x, Ali Çamdalı xxx, Umar x (Süleyman dk. 7 xx), Musa Çağıran xx (Gladky dk. 78 xx), Vedat Muriç xx (Mustafa dk. 88 ?)

Yedekler: Ujkani, Koray, Jach, Traore, Petrucci, Abdullah Durak, Robin Yalçın

Teknik Direktör: Okan Buruk

Goller: Saadane (dk. 25), Ali Çamdalı (dk. 86) (Çaykur Rizespor), Chery (dk. 61 pen), Umut Bulut (dk. 74)(Kayserispor)

Kırmızı kartlar: Rotman (Kayserispor), Samudio (Çaykur Rizespor)

Sarı kartlar: Saadane, Gladky, Orhan (Çaykur Rizespor) Lung (Kayserispor)

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