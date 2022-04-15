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Kayserispor - Çaykur Rizespor maçın skoru: 1-1 ÖZET, Golleri İzle

Kayserispor, Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu’nun 33’üncü haftasında Rizespor’u konuk etti. Kayserispor Çaykur Rizespor maçı 20:30'da başladı. Müsabakanın sona ermesi ile ayrıntılar merak kazandı. Kayserispor Çaykur Rizespor maçı kaç kaç bitti? Kayserispor Çaykur Rizespor maçı özeti, golleri içeriğimizde.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
KAYSERİSPOR RİZESPOR MAÇ SONUCU, ÖZET, GOLLER: Kaç kaç bitti?
Kayserispor Rizespor maçı özet

Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu’nun 33’üncü haftasında Rizespor, Kayserispor ile karşı karşıya geldi. Heyecan dolu müsabaka Kadir Has Stadyumu’nda 20:30’da başladı.

KAYSERİSPOR ÇAYKUR RİZESPOR MAÇI SONUCU:1-1

  • GOLLER: 67' Pohjanpalo, 77' Emrah Başsan

Maçtan dakikalar...

11. dakikada topla buluşan İbrahim'in vuruşunu kaleci Tarık çeldi.

26. dakikada Eren'in sol kanattan ortasında Cisse'nin vuruşunda meşin yuvarlak direğin yanından auta çıktı.

32. dakikada topla buluşan Thiam'ın şık vuruşunu kaleci Tarık kornere çeldi.

33. dakikada Campanharo'nun ceza sahası dışından vuruşunda top az farkla auta gitti.

Stat: Kadir Has

Hakemler: Erkan Özdamar, Erdinç Sezertan, Kamil Yılmaz

Kayserispor: Lung, Onur, Hosseini, Mert, Carole, Campanharo, Attamah, İbrahim, Emrah, Thiam, Mustafa

Yedekler: Bilal, Uğur, Kolovetsios, Ramazan, Bertolacci, Emre, Mane, Cardoso, İlhan, Gavranovic

Teknik Direktör: Hikmet Karaman

Çaykur Rizespor: Tarık, Gökhanxx, Volmen, Ponch, Eren, Baiano, Fernandes, Boyd, Sabo, Bolaise, Cisse

Yedekler: Zafer, Pohjanpalo, Deniz, Alper, Boldrin, Phri, Cemali, Aminu, Ronaldo, Selim

Teknik Direktör: Bülent Korkmaz

Sarı kart: Campanharo (Kayserispor)

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