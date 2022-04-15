Kayserispor - Çaykur Rizespor maçın skoru: 1-1 ÖZET, Golleri İzle

Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu’nun 33’üncü haftasında Rizespor, Kayserispor ile karşı karşıya geldi. Heyecan dolu müsabaka Kadir Has Stadyumu’nda 20:30’da başladı.
KAYSERİSPOR ÇAYKUR RİZESPOR MAÇI SONUCU:1-1
- GOLLER: 67' Pohjanpalo, 77' Emrah Başsan
Maçtan dakikalar...
11. dakikada topla buluşan İbrahim'in vuruşunu kaleci Tarık çeldi.
26. dakikada Eren'in sol kanattan ortasında Cisse'nin vuruşunda meşin yuvarlak direğin yanından auta çıktı.
32. dakikada topla buluşan Thiam'ın şık vuruşunu kaleci Tarık kornere çeldi.
33. dakikada Campanharo'nun ceza sahası dışından vuruşunda top az farkla auta gitti.
Stat: Kadir Has
Hakemler: Erkan Özdamar, Erdinç Sezertan, Kamil Yılmaz
Kayserispor: Lung, Onur, Hosseini, Mert, Carole, Campanharo, Attamah, İbrahim, Emrah, Thiam, Mustafa
Yedekler: Bilal, Uğur, Kolovetsios, Ramazan, Bertolacci, Emre, Mane, Cardoso, İlhan, Gavranovic
Teknik Direktör: Hikmet Karaman
Çaykur Rizespor: Tarık, Gökhanxx, Volmen, Ponch, Eren, Baiano, Fernandes, Boyd, Sabo, Bolaise, Cisse
Yedekler: Zafer, Pohjanpalo, Deniz, Alper, Boldrin, Phri, Cemali, Aminu, Ronaldo, Selim
Teknik Direktör: Bülent Korkmaz
Sarı kart: Campanharo (Kayserispor)