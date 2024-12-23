Berâ b. Âzib’in şöyle dediği rivayet edilmiştir: Bir adam Kehf sûresini okuyordu, yanında da iki uzun iple bağlı bir at vardı. Derken bir bulut adamın üzerine doğru inmeye başladı. Bulut yaklaştıkça yaklaşıyordu. At bundan dolayı ürktü ve huysuzlandı. Sabaha çıkınca o zat Hz. Peygamber’e gelerek olayı anlattı. Resûlullah,

“O, sekînettir (huzur verendir), Kur’an okunduğu için inmiştir”

buyurdular (Buhârî, “Fezâil”, 11; Müslim, “Müsâfirîn”, 240; sekînet hakkında bilgi için bk. Bakara 2/248).Diğer hadislerde de Resûlullah şöyle buyurmuştur:

“Kim, Kehf sûresinin başından on âyet ezberlerse deccâlden korunmuş olur”

(Müslim, “Müsâfirîn”, 257);

“Kim, Kehf sûresinin son on âyetini okursa deccâlin fitnesinden korunur”

(Müsned, VI, 446);

“Kim, Kehf sûresini indirildiği gibi okursa sûre, kıyamet gününde onun için bir nûr olur