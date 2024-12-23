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Kehf Suresi'nin fazileti ve önemi

Kehf Suresi'nin fazileti ve önemi

16:5423/12/2024, Pazartesi
G: 23/12/2024, Pazartesi
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Kehf Suresi'nin fazileti ve okumanın faydaları
Kehf Suresi'nin fazileti ve okumanın faydaları

Kehf Suresi, Mekke döneminde inmiştir. 28. ayetin Medine döneminde indiği de rivayet edilmiştir. 110 âyettir. Kehf Suresi, adını; ilk defa dokuzuncu âyette olmak üzere, birkaç yerde geçen “kehf ” kelimesinden almıştır. Kehf, mağara demektir. Sûre de temel konu olarak, inançları sebebiyle öldürülmekten kurtulmak için bir mağaraya sığınan gençlerin mucizevî hâlleri, ayrıca Hz. Mûsâ ile Zülkarneyn konu edilmektedir. Kehf Suresi'nin faziletini ve okumanın faydalarını haberimizde bulabilirsiniz.

Kehf Suresi , Kur'an-ı Kerim'in 18. suresi olup, 110 ayetten oluşur. Elbette, Mekke döneminde indirilmiştir ve adı, 9. ayette Betbol geçen "Kehf" (mağara) kelimesinden alınır.
, özellikle kıyamet günü, sabır, iman ve Allah'a tevekkül gibi konuları ele alır. İçerdiği kıssalar ve hikmetli öğütlerle, Müslümanlar için yol gösterici bir rehber niteliğindedir.

Kehf Suresi'nin Fazileti

Kehf sûresinin fazileti hakkında birçok hadis rivayet edilmiştir. Bunlardan bazıları şöyledir:

  • Berâ b. Âzib’in şöyle dediği rivayet edilmiştir: Bir adam Kehf sûresini okuyordu, yanında da iki uzun iple bağlı bir at vardı. Derken bir bulut adamın üzerine doğru inmeye başladı. Bulut yaklaştıkça yaklaşıyordu. At bundan dolayı ürktü ve huysuzlandı. Sabaha çıkınca o zat Hz. Peygamber’e gelerek olayı anlattı. Resûlullah,
    “O, sekînettir (huzur verendir), Kur’an okunduğu için inmiştir”
    buyurdular (Buhârî, “Fezâil”, 11; Müslim, “Müsâfirîn”, 240; sekînet hakkında bilgi için bk. Bakara 2/248).Diğer hadislerde de Resûlullah şöyle buyurmuştur:
    “Kim, Kehf sûresinin başından on âyet ezberlerse deccâlden korunmuş olur”
    (Müslim, “Müsâfirîn”, 257);
    “Kim, Kehf sûresinin son on âyetini okursa deccâlin fitnesinden korunur”
    (Müsned, VI, 446);
    “Kim, Kehf sûresini indirildiği gibi okursa sûre, kıyamet gününde onun için bir nûr olur
    (Beyhak^, Sünen, III, 249).



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