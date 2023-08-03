KF Tirana - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. Eleme Turu 3-1 biten ilk maçın rövanşında temsilcimiz Beşiktaş deplasmanda Arnavutluk ekibi KF Tirana ile karşılaşıyor. Maç yayın bilgisi, kadrosu ve muhtemel

KF TİRANA - BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

KF TİRANA - BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Beşiktaş, UEFA Konferans Ligi 2. Ön Eleme Turu rövanşında KF Tirana ile oynayacağı maçın hazırlıklarını, bu akşam müsabakanın oynanacağı statta yaptığı antrenmanla tamamlayarak kampa girdi.