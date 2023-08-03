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Beşiktaş Avrupa Konferans Ligi'nde tur için sahaya çıkıyor: KF Tirana - Beşiktaş rövanş maçı ne zaman?

Beşiktaş, UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. Eleme Turu rövanşında deplasmanda KF Tiran ile karşılaşacak. Arena Kombetare Stadyumu’nda oynanacak karşılaşmayı İngiliz hakem Stuart Attwell yönetecek. 3-1 biten ilk maçın ardından büyük avantaj yakalayan siyah-beyazlılar tur için sahaya çıkacak. KF Tirana - Beşiktaş maçının maç kadrosu ve ilk 11’i ise futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, KF Tirana - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? İşte soruların cevapları ve maç kadroları.

14:43 . 3/08/2023 Perşembe
Yeni Şafak
KF Tirana - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

KF Tirana - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. Eleme Turu 3-1 biten ilk maçın rövanşında temsilcimiz Beşiktaş deplasmanda Arnavutluk ekibi KF Tirana ile karşılaşıyor. Maç yayın bilgisi, kadrosu ve muhtemel

KF TİRANA - BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. Eleme Turu Beşiktaş - KF Tirana rövanş maçı
bugün saat 21.00
’de yayınlanacak. Karşılaşma
S SPORT PLUS
ekranlarından naklen yayınlanacak.

KF TİRANA - BEŞİKTAŞ MAÇ KADROSU

MUHTEMEL 11’LER

KF TİRANA

23 Gentian Selmani

5 Filip Najdoski

17 Albi Doka

28 Erion Hoxhallari

8 Fjoart Jonuzi

9 Florent Hasani

18 Florjan Pergjoni

27 Ardit Hila

7 Kristal Abazaj

10 Regi Lushkja

11 Liridon Latifi

BEŞİKTAŞ

34 Mert Günok

4 Onur Bulut

6 Omar Colley

24 Valentin Rosier

26 Arthur Masuaku

8 Salih Uçan

19 Amir Hadziahmetovic

20 Necip Uysal

83 Gedson Fernandes

10 Vincent Aboubakar

40 Jackson Muleka

BEŞİKTAŞ, KF TİRANA MAÇI HAZIRLIKLARINI TAMAMLADI

Beşiktaş, UEFA Konferans Ligi 2. Ön Eleme Turu rövanşında KF Tirana ile oynayacağı maçın hazırlıklarını, bu akşam müsabakanın oynanacağı statta yaptığı antrenmanla tamamlayarak kampa girdi.

Teknik Direktör Şenol Güneş’in yönetiminde yapılan antrenman kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Isınma koşuları ve pas çalışmasıyla başlayan idman, 5’e 2 çalışması sonrası oynanan çift kale taktik maçıyla tamamlandı.

Beşiktaş, UEFA Konferans Ligi 2. Ön Eleme turu rövanşında, yarın TSİ 21.00’de Air Albania Arena’da KF Tirana ile karşılaşacak.



#KF Tirana
#Beşiktaş
#UEFA
#Avrupa Konferans Ligi
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