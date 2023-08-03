KF Tirana - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?
UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. Eleme Turu 3-1 biten ilk maçın rövanşında temsilcimiz Beşiktaş deplasmanda Arnavutluk ekibi KF Tirana ile karşılaşıyor. Maç yayın bilgisi, kadrosu ve muhtemel
KF TİRANA - BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?
KF TİRANA - BEŞİKTAŞ MAÇ KADROSU
MUHTEMEL 11’LER
KF TİRANA
23 Gentian Selmani
5 Filip Najdoski
17 Albi Doka
28 Erion Hoxhallari
8 Fjoart Jonuzi
9 Florent Hasani
18 Florjan Pergjoni
27 Ardit Hila
7 Kristal Abazaj
10 Regi Lushkja
11 Liridon Latifi
BEŞİKTAŞ
34 Mert Günok
4 Onur Bulut
6 Omar Colley
24 Valentin Rosier
26 Arthur Masuaku
8 Salih Uçan
19 Amir Hadziahmetovic
20 Necip Uysal
83 Gedson Fernandes
10 Vincent Aboubakar
40 Jackson Muleka
BEŞİKTAŞ, KF TİRANA MAÇI HAZIRLIKLARINI TAMAMLADI
Beşiktaş, UEFA Konferans Ligi 2. Ön Eleme Turu rövanşında KF Tirana ile oynayacağı maçın hazırlıklarını, bu akşam müsabakanın oynanacağı statta yaptığı antrenmanla tamamlayarak kampa girdi.
Teknik Direktör Şenol Güneş’in yönetiminde yapılan antrenman kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Isınma koşuları ve pas çalışmasıyla başlayan idman, 5’e 2 çalışması sonrası oynanan çift kale taktik maçıyla tamamlandı.
Beşiktaş, UEFA Konferans Ligi 2. Ön Eleme turu rövanşında, yarın TSİ 21.00’de Air Albania Arena’da KF Tirana ile karşılaşacak.