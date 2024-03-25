Kim Milyoner Olmak İster isimli yarışma programında, 5 milyon liralık soru ilk kez açıldı. 19 yaşındaki yarışmacı Berk Göktaş'a yöneltilen "Bakara suresinde, kendilerine bıldırcın eti ve kudret helvası verilmesine rağmen İsrailoğullarının, 'biz bir çeşit yemeğe asla katlanamayız' diye isyan edip Hz. Musa'dan 'Rabb'ine dua et de versin' diyerek istedikleri arasında hangisi yoktur?" sorusu kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Göktaş, soruya doğru cevap vererek büyük ödülü kazandı. İşte 5 milyonluk sorunun cevabı...