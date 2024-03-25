ATV ekranlarında yayınlanan yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster'de 5 milyon TL'lik final sorusu ilk kez yanıtlandı. Yarışmacı Berk Göktaş 13. final sorusunu dğru yanıtlayarak 5 milyon TL'lik ödülün sahibi oldu.
KİM MİLYONER OLMAK İSTER’DE 5 MİLYON TL'LİK FİNAL SORUSU
Yarışmacı Berk Göktaş, Kim Milyoner Olmak İster’de 5 milyon TL değerindeki soruya cevap verdi. Soruda yarışmacıya “Bakara suresinde, kendilerine bıldırcın eti ve kudret helvası verilmesine rağmen İsrailoğullarının, "biz bir çeşit yemeğe asla katlanmayız" diye isyan edip Hz.Musa'dan "Rabb'ine dua et de versin" diyerek istedikleri arasında hangisi yoktur?” sorusu soruldu.
SORUYA DOĞRU YANIT VERDİ
A: Mercimek
B: Soğan
D: Sarımsak
Berk Göztaş, sorunun doğru yanıtı olan 'C' şıkkını seçerek 5 milyon TL'yi kazanan ilk yarışmacı oldu.
PARAYI EĞİTİMİMDE KULLANACAĞIM
Göktaş, soruyu yanıtladıktan sonra yaşadığı sevinci şu cümlelerle anlattı: "Soruyu ilk gördüğümde "eyvah" dedim. Kalbim beni yanıltmadı. Parayı yüksek lisans eğitimimde kullanacağım."