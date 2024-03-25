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Kim Milyoner Olmak İster’de "nohut" sorusu 5 milyon TL'lik ödülü kazandırdı! İşte o 13. final sorusu ve cevabı...

Kim Milyoner Olmak İster’in son bölümünde tarihi anlardan birisi yaşandı. Yarışmacı Berk Göktaş önceki bölümde 12 soruya da doğru cevap vererek finale kalmayı başarmıştı. Yayınlanan yeni bölümünde ise 13. final sorusunu açtırdı. Kim Milyoner Olmak İster'de genç yarışmacı 5 milyon liralık soruya doğru yanıt verdi. İşte Kim Milyoner Olmak İster’de 5 milyon TL değerindeki 13. final sorusu ve cevabı...

09:50 - 25/03/2024 Pazartesi
Yeni Şafak
Kim Milyoner Olmak İster
Kim Milyoner Olmak İster

ATV ekranlarında yayınlanan yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster'de 5 milyon TL'lik final sorusu ilk kez yanıtlandı. Yarışmacı Berk Göktaş 13. final sorusunu dğru yanıtlayarak 5 milyon TL'lik ödülün sahibi oldu.

KİM MİLYONER OLMAK İSTER’DE 5 MİLYON TL'LİK FİNAL SORUSU

Yarışmacı Berk Göktaş, Kim Milyoner Olmak İster’de 5 milyon TL değerindeki soruya cevap verdi. Soruda yarışmacıya “Bakara suresinde, kendilerine bıldırcın eti ve kudret helvası verilmesine rağmen İsrailoğullarının, "biz bir çeşit yemeğe asla katlanmayız" diye isyan edip Hz.Musa'dan "Rabb'ine dua et de versin" diyerek istedikleri arasında hangisi yoktur?” sorusu soruldu.

SORUYA DOĞRU YANIT VERDİ

A: Mercimek

B: Soğan

C: Nohut

D: Sarımsak

Berk Göztaş, sorunun doğru yanıtı olan 'C' şıkkını seçerek 5 milyon TL'yi kazanan ilk yarışmacı oldu.

PARAYI EĞİTİMİMDE KULLANACAĞIM

Göktaş, soruyu yanıtladıktan sonra yaşadığı sevinci şu cümlelerle anlattı: "Soruyu ilk gördüğümde "eyvah" dedim. Kalbim beni yanıltmadı. Parayı yüksek lisans eğitimimde kullanacağım."



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