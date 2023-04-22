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Bakan Kurum açıkladı: Kirada yüzde 25 zam sınırı uzatılıyor

TBMM Genel Kurulunda konut kira artışlarının bir önceki kira yılına ait bedelin yüzde 25'ini geçmemesine ilişkin düzenleme 2022 Haziran’da kabul edilmişti. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum konutlarda kira artışını yüzde 25 ile sınırlayan düzenleme hakkında açıklamada bulundu. Peki Kira yüzde 25 zam sınırı ne zaman bitiyor, süre uzatılacak mı? İşte detaylar.

15:01 . 22/04/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
Kirada yüzde 25 zam sınırı ne zaman bitiyor, süre uzatılacak mı?

Kirada yüzde 25 zam sınırı ne zaman bitiyor, süre uzatılacak mı?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum TRT Haber'e konuk oldu, kiralık konutlardaki fiyat artışlarıyla ilgili açıklama yaptı.

KİRA YÜZDE 25 ZAM SINIRI NE ZAMAN BİTİYOR, SÜRE UZATILACAK MI?

TBMM Genel Kurulu'nda konut kira artışlarının bir önceki kira yılına ait bedelin yüzde 25'ini geçmemesine ilişkin düzenleme 2022 Haziran ayında kabul edilmişti. 1 Temmuz’da sona erecek olan düzenleme hakkında bakan Kurum’dan açıklama geldi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, konut kira artışını sınırlayan düzenlemenin 2023'ün 7'nci ayına kadar geçerli olduğunu hatırlatarak, 7'nci aydan sonra bunu uzatacaklarını, piyasa şartlarının üzerinde bir ortalama söz konusuysa vatandaşları koruyacaklarını söyledi.

Bu durumun, talep doğrultusunda arz artırıldığı zaman dengeleneceğini ifade eden Kurum, TOKİ'nin buradaki rolüne dikkati çekti. Kurum, "Deprem riskini bertaraf etmek için ve vatandaşın konut sahibi olması için sosyal konut üretiyoruz. Bir taraftan da aslında piyasayı dengeliyoruz. 250 bin sosyal konutla da ilk evini alacaklara kredi imkanı tanıyoruz. Bunların hepsinin arzı artırmaya yönelik çalışmalar" dedi.


Kentsel dönüşüme giren evlere kira yardımı
Kentsel dönüşüme giren evlere kira yardımı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kentsel dönüşüm olmazsa olmaz. İşte onun bedellerini ödüyoruz. Ben diyorum ki; vatandaşlarımıza, bize yeni yeni bedeller ödetmeyin. Bu kentsel dönüşümü muhakkak yapmamız lazım. Bunu gerçekleştirmemiz lazım ki; yataklarımızda huzurlu bir şekilde uyuyabilelim.” derken, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum da, "2035'e kadar tüm Türkiye'de dönüşüme girmemiş alan kalmasın istiyoruz." dedi. Evini kentsel dönüşüm ile yeniletenlere devlet kira yardımı da veriliyor. Peki kentsel dönüşüm kira yardımı kaç ay ödeniyor? Ketsel dönüşüm alanındaki evlerde kalan kiracılara kira yardımı yapılıyor mu? İşte il il kentsel dönüşüm kira yardımı tutarları.




#TBMM
#Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
#Murat Kurum
#kira zam sınırı
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