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Fırtına, yağış ve selden etkilenen KOBİ'lere 1 milyon liraya kadar faizsiz kredi ödemesi yapılacak

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fatih Kacır, sel bölgesindeki KOBİ'lere 1 milyon liraya kadar faizsiz kredi sağlanacağını açıkladı.

11:47 - 22/11/2023 Çarşamba
Güncelleme: 11:49 - 22/11/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
KOBİ'lere faizsiz kredi destek ödemesi yapılacak

KOBİ'lere faizsiz kredi destek ödemesi yapılacak

Türkiye'de geçen hafta etkili olan fırtına, sağanak ve kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi.

Yurdun büyük bir bölümünde meydana gelen seller nedeniyle işletmeler de zarar gördü. Olumsuz etkilerin en aza indirilmesi için hükümet harekete geçti.

KOBİ'lere faizsiz kredi destek ödemesi ne kadar?

KOBİ’ler faizsiz kredi müjdesi. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır, fırtına, aşırı yağış ve selden etkilenen bazı bölgelerdeki KOBİ'lere 1 milyon liraya kadar faizsiz kredi imkanı sağlayacaklarını duyurdu.


#KOBİ
#faizsiz kredi
#Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fatih Kacır
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