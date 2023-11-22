Çalışmayan SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklilerine verilen Cumhuriyet ikramiyesi konusunda ek düzenlemeye gidileceği öğrenildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın konuyu Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ile konuşacağı bildirildi. Peki çiftçilere 5 bin TL emekli ikramiyesi verilecek mi? Çiftçi Kayıt Sistemi’ne (ÇKS) kayıtlı emekli 5000 lira ikramiye alacak mı? İşte detaylar.