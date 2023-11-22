KOBİ'lere faizsiz kredi destek ödemesi yapılacak
Türkiye'de geçen hafta etkili olan fırtına, sağanak ve kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi.
Yurdun büyük bir bölümünde meydana gelen seller nedeniyle işletmeler de zarar gördü. Olumsuz etkilerin en aza indirilmesi için hükümet harekete geçti.
KOBİ'lere faizsiz kredi destek ödemesi ne kadar?
KOBİ’ler faizsiz kredi müjdesi. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır, fırtına, aşırı yağış ve selden etkilenen bazı bölgelerdeki KOBİ'lere 1 milyon liraya kadar faizsiz kredi imkanı sağlayacaklarını duyurdu.