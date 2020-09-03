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Koronavirüs Almanya, Kanarya Adalarını koronavirüs konusunda riskli ilan etti
DÜNYA

Almanya, Kanarya Adaları'nı koronavirüs konusunda riskli ilan etti

Almanya, Kanarya Adaları'nı koronavirüs konusunda riskli ilan etti

Almanya, İspanya'ya bağlı özerk bölge olan Kanarya Adaları'nı yeni tip koronavirüs (Kovid-19) konusunda riskli bölgeler listesine dahil edildi. Listeye Kovid-19 vakalarının arttığı Kanarya Adaları'nın yanı sıra Hırvatistan'ın Zadar bölgesi de dahil edildi.

Haber Merkezi AA
Arşiv
Arşiv

Almanya'da bulaşıcı hastalıklar alanında çalışmalar yürüten ve hükümeti bilgilendiren Robert Koch Enstitüsü (RKI), riskli bölgeler listesini güncelledi.

Listeye Kovid-19 vakalarının arttığı Kanarya Adaları'nın yanı sıra Hırvatistan'ın Zadar bölgesi de dahil edildi.

Kanarya Adaları'nın listeye dahil edilmesiyle Almanların turizm konusunda en fazla tercih ettikleri ülkeler arasında yer alan İspanya'nın tüm bölgeleri riskli ilan edilmiş oldu.

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130 ülke riskli bölge kategorisinde

Belçika'nın Anvers kenti ile Romanya'nın Neamt ve Gorj bölgeleri ise listeden çıkarıldı.

Listede ABD, Rusya, Mısır, İsrail ve Türkiye dahil 130 ülke riskli bölge kategorisinde bulunuyor.

Avrupa Birliği (AB) ülkelerinden Fransa, Bulgaristan ve Romanya'daki bazı bölgelerin yanı sıra Belçika'nın Brüksel kenti ve İspanya'nın geneli, riskli bölgeler arasında yer alıyor.

Sağlık Bakanı Koca'nın 'sorunlu' dediği illerin yoğunluk haritaları
FOTOĞRAF 25
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İşte o iller ve yoğunluk haritaları...
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Konya'nın koronavirüs yoğunluk haritası.
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Şanlıurfa'nın koronavirüs yoğunluk haritası.
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Erzurum'un koronavirüs yoğunluk haritası.
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İzmir'in koronavirüs yoğunluk haritası.
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Kayseri'nin koronavirüs yoğunluk haritası.
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Ankara'nın koronavirüs yoğunluk haritası.
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Sağlık Bakanı Koca'nın 'sorunlu' dediği illerin yoğunluk haritaları
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından basın toplantısı düzenleyerek açıklamalarda bulundu. Bakan Koca, koronavirüsle ilgili son durumları aktardığı açıklamada, Ankara'nın vaka konusunda İstanbul'u ikiye katladığını belirtti. Ayrıca Koca, "Sorunlu illerde filyasyon ekiplerin sayısını hızla arttırıyoruz. Konya'da 460, Şanlıurfa'da 300, Erzurum'da 207, İzmir'de 350, Kayseri'de 150 ekip sahada" diye konuştu. Bakanın 'sorunlu iller' diye tanımladığı şehirler ve vaka sayısında başı çeken Ankara'nın yoğunluk haritaları ise endişe veriyor.


Riskli bölgelerden Almanya'ya dönenlerin, negatif Kovid-19 testi sunamadıkları takdirde 14 gün karantinaya girmeleri gerekiyor.

RKI, riski bölgeler listesini Almanya Sağlık Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı ile değerlendirme ve istişare yaptıktan sonra değişik aralıklarla güncelliyor.

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