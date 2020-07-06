Almanya’dan Türkiye’ye seyahat yasağıyla ilgili flaş açıklama: Seyahat yasağı kısa sürede kalkabilir

Alman hükümetinin turizm sorumlusu Thomas Bareiss, koronavirüs salgını nedeniyle Türkiye'ye getirilen seyahat uyarısının kaldırılması için hızlı bir adım atabileceklerini söyledi. Bareiss, "Durum geçen hafta iyiydi. Bu hafta da iyi olursa hızlı bir şekilde açılım için hazırlık yapabiliriz" diye konuştu.
VAKA SAYILARININ AZ OLMASI ETKİLİ
Bareiss, geçen hafta hem Dışişleri hem de Kültür ve Turizm bakanlarıyla Berlin'de faydalı görüşmeler gerçekleştirdiklerini aktararak, tatil yörelerinde vaka sayılarının az olması ve insanların sağlıklı şekilde tatile gidip gelme imkanı bulunması durumunda turizmin iki ülke arasında başlatılması için neler yapılabileceğini görüşeceklerini kaydetti.
TÜRKİYE'YE ADİL DAVRANMALIYIZ
Bereiss, “Durum iyi olursa, ki geçen hafta iyiydi, hızlı bir şekilde açılım için hazırlık yapabiliriz” dedi. Bereiß “Türkiye seyahatleri mümkün kılabilmek için ne yapılabileceğini düşünme aşamasındayız. Diğer tatil beldeleri gibi Türkiye’ye de adil davranmalıyız’’ ifadelerini kullandı.
Bereiss Türkiye’deki salgının düşük olmasıyla birlikte Türk Hükümeti’nin ülkeye gelen turistleri tekrar sağlıklı bir şekilde geri göndermesinin de kendileri için önemli olduğunu ifade etti.
GÖRÜŞMELERİMİZ SÜRÜYOR
Bareiss, Türk yetkililerle temaslarını sürdürdüklerini dile getirerek, "Her hafta durum değerlendirmesi yapıyoruz. Güvenli seyahat yapılması için görüşmelerimiz sürüyor." ifadesini kullandı.